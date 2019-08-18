Он этом он рассказал в интервью PolskieRadio24.pl

С 1996 года в Беларуси не было выборов, признанных международным сообществом, а в парламент попадают провластные депутаты, напоминает Кобец. Признание сфальсифицированных выборов демократическими опасно для независимости страны, и такая угроза сегодня велика как никогда.





«Это может быть большой угрозой для независимости Беларуси, потому что мы не знаем, как бы вела себя парламентская палата, состоящая из людей, которых не выбирали граждане, если бы им пришлось принимать решение о будущем Беларуси», – заявил Кобец.





Есть опасность, что все может закончиться, как в Крыму, и депутатов удастся склонить к принятию решения вопреки интересам народа, предупреждает он. В Крыму, напоминает эксперт, парламент некоторое время колебался, но в конце концов под давлением спецслужб и силовых структур принял нужное решение.









В беларусском парламенте присутствуют депутаты, которые связаны с Россией или имеют там свои интересы. Такая ситуация может стать бомбой замедленного действия для независимости Беларуси.





«Опасность состоит в том, что международные организации могут закрыть глаза на то, что происходит, и признать парламент для улучшения отношений с Александром Лукашенко. Между тем нет никаких признаков того, что выборы в этом году будут свободными», – сказал Кобец, напомнив о фальсификациях при подсчете голосов.





«Боюсь, что власти хотят, чтобы эти выборы признали демократическими. Этого может ожидать и Россия. Потому что она может ожидать, что этот парламент утвердит интеграционные или, не дай бог, инкорпорационные процессы», – заявил Кобец.





Эксперт считает, что в Беларусь должно приехать как можно больше наблюдателей с Запада, но предупреждает, что выборы вряд ли пройдут честно. «Опасность заключается в том, что, несмотря на это, выборы могут признать демократическими», – заявил он.





При по-настоящему демократических выборах в парламент вошли бы представители оппозиции, и планы России интегрировать Беларусь через парламент сорвались бы, считает Кобец.