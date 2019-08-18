Об этих опасениях мы узнали благодаря утечке досье по теме «Операция «Овсянка»» (Yellowhammer), в котором изложены последствия «жесткого» Brexit и предлагаемые правительством меры противодействия, пишет The Sunday Times . Ценность документов в том, что это не апокалиптические, а наиболее вероятные последствия.





Продукты питания. Нарушатся поставки свежей продукции из континентальной Европы через Ла-Манш, повысятся цены нее. Это затронет малозащищенные слои населения. В более отдаленной перспективе сильнее всего пострадают сельхозпредприятия, сейчас включенные в сложные схемы производственной кооперации с ЕС.





Топливо. Возникающие пошлины на импорт топлива приведут к закрытию двух НПЗ, потере 2 000 рабочих мест. Вместе с перерывами поставок — к дефициту топлива и вероятным «бензиновым бунтам».









Лекарства. Великобритания получает 75% лекарств из Европы, нарушение поставок вызовет «многочисленные серьезные перерывы».





Границы. Неизбежна жесткая граница с Ирландией, поскольку реальной схемы смягчения пограничного режима у правительства по-прежнему нет. В районах сухопутной границы с ЕС вероятны протесты, а в перспективе — формирование контрабандных каналов поставок. Таможенное оформление на границах с ЕС будет занимать 2,5 дня для 85% грузовиков. Морской трафик в портах восстановится до 70% не ранее, чем через три месяца.