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Операция «Овсянка»: к чему власти Великобритании готовятся после Brexit

Brexit без соглашения грозит Великобритании дефицитом топлива, еды и лекарств, не считая жесткого пограничного, портового и внутриполитического кризиса, считает правительство страны.

Об этих опасениях мы узнали благодаря утечке досье по теме «Операция «Овсянка»» (Yellowhammer), в котором изложены последствия «жесткого» Brexit и предлагаемые правительством меры противодействия, пишет The Sunday Times. Ценность документов в том, что это не апокалиптические, а наиболее вероятные последствия.

Продукты питания. Нарушатся поставки свежей продукции из континентальной Европы через Ла-Манш, повысятся цены нее. Это затронет малозащищенные слои населения. В более отдаленной перспективе сильнее всего пострадают сельхозпредприятия, сейчас включенные в сложные схемы производственной кооперации с ЕС.

Топливо. Возникающие пошлины на импорт топлива приведут к закрытию двух НПЗ, потере 2 000 рабочих мест. Вместе с перерывами поставок — к дефициту топлива и вероятным «бензиновым бунтам».


Лекарства. Великобритания получает 75% лекарств из Европы, нарушение поставок вызовет «многочисленные серьезные перерывы».

Границы. Неизбежна жесткая граница с Ирландией, поскольку реальной схемы смягчения пограничного режима у правительства по-прежнему нет. В районах сухопутной границы с ЕС вероятны протесты, а в перспективе — формирование контрабандных каналов поставок. Таможенное оформление на границах с ЕС будет занимать 2,5 дня для 85% грузовиков. Морской трафик в портах восстановится до 70% не ранее, чем через три месяца.
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