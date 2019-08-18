Найдено «ужасающее гигантское» оружие против протестующих





Как сообщает lenta.ru, тренировки проходят в спортивном центре в Шэньчжэне неподалеку от границы с Гонконгом, где продолжаются многотысячные акции протеста.





Как предполагает таблоид, если это спецсредство действительно электрическое, то оно способно, в частности, причинять ожоги. Учитывая длину «вил» — почти два с половиной метра — можно также предположить, что это своеобразный электрошокер для захвата отдельных участников протеста либо для контроля толпы.





На опубликованных 16 августа агентством Reuters фотографиях видно, как один из силовиков размахивал этим спецсредством перед несколькими сослуживцами. В другом случае этот инструмент направляли на одного человека.



