Бесконечные тысячи людей на марше протеста в Гонконге





Протестующие в Гонконге, которые в воскресенье днем собрались в парке Виктория на очередную массовую акцию, направились маршем в деловой центр города. Организаторы ожидают, что в общей сложности в акции протеста примет участие около 300 тысяч человек, сообщает ВВС





Полиция не дала согласия на марш из-за опасений по поводу безопасности и разрешила протестующим оставаться в парке до вечера. Однако спустя два часа после начала акции демонстранты нарушили запрет: тысячи человек под зонтиками двинулись по улицам города.





Пока марш проходит мирно, полиция не вмешивается в происходящее.





Напомним, демонстрации в Гонконге начались в июне после внесения закона об упрощенной процедуре экстрадиции подозреваемых в другие страны, включая материковый Китай.