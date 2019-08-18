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Бесконечные тысячи людей на марше протеста в Гонконге

Акция проходит, несмотря на запрет полиции.


Протестующие в Гонконге, которые в воскресенье днем собрались в парке Виктория на очередную массовую акцию, направились маршем в деловой центр города. Организаторы ожидают, что в общей сложности в акции протеста примет участие около 300 тысяч человек, сообщает ВВС.

Полиция не дала согласия на марш из-за опасений по поводу безопасности и разрешила протестующим оставаться в парке до вечера. Однако спустя два часа после начала акции демонстранты нарушили запрет: тысячи человек под зонтиками двинулись по улицам города.

Пока марш проходит мирно, полиция не вмешивается в происходящее.

Напомним, демонстрации в Гонконге начались в июне после внесения закона об упрощенной процедуре экстрадиции подозреваемых в другие страны, включая материковый Китай.
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