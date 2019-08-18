Первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал 100 дней президентства Зеленского
Первые сто дней президентства Владимира Зеленского, которые истекают 28 августа, ознаменовались уникальной ситуацией, отличающей его от всех предыдущих глав государства.
Об этом первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в комментарии ObozTV. По словам политика, Зеленский в начале своей каденции фактически был лишен реальной власти.
«100 дней Зеленского и 100 дней предыдущих президентов совершенно отличаются друг от друга. 100 дней Зеленского – без своего парламента, правительства, без своих руководителей силовых структур. Таких «без» много», – пояснил Кравчук. Также он отметил, что «шестой президент Зеленский стал единственным, попавшим в ситуацию, когда старая власть не помогает, а наоборот – создает трудности».
Вместе с тем, экс-президент напомнил, что парламентарии уходящего созыва «не приняли фактически ни один документ, который вносил президент Зеленский». «Ситуация для Зеленского уникальна – по сути, власть не его, а народ ему доверил. Такой ситуации я не помню за годы независимости», – добавил Кравчук.
14:05 18/08/2019