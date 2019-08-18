Об этом первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в комментарии ObozTV. По словам политика, Зеленский в начале своей каденции фактически был лишен реальной власти.





«100 дней Зеленского и 100 дней предыдущих президентов совершенно отличаются друг от друга. 100 дней Зеленского – без своего парламента, правительства, без своих руководителей силовых структур. Таких «без» много», – пояснил Кравчук. Также он отметил, что «шестой президент Зеленский стал единственным, попавшим в ситуацию, когда старая власть не помогает, а наоборот – создает трудности».





Вместе с тем, экс-президент напомнил, что парламентарии уходящего созыва «не приняли фактически ни один документ, который вносил президент Зеленский». «Ситуация для Зеленского уникальна – по сути, власть не его, а народ ему доверил. Такой ситуации я не помню за годы независимости», – добавил Кравчук.