Ермошина пообещала членам избиркомов европейские зарплаты

По словам Ермошиной, зарплаты теперь будут немного выше. Например, член избирательной комиссии за работу в день выборов получит на руки 76 рублей. Председатели участковых комиссий за 30 дней работы заработают по 880 рублей "чистыми". Председателям окружных избиркомов за 60 дней работы заплатят 1770 рублей, сообщает "Минск-Новости"





Такие суммы Ермошина считает "неплохими" и соотносимыми с оплатой труда членов избиркомов в странах Евросоюза. В Литве на последних парламентских выборах за работу в день голосования член избиркома получил 40 евро, а его белорусскому коллеге будут платить 37 евро в эквиваленте.









Всего на проведение парламентских выборов выделено 22 миллиона 224 тысячи рублей, 17 миллионов из которых — расходы на зарплаты.





Выборы в Совет Республики пройдут 7 ноября, а в Палату представителей — 17 ноября.