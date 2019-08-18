Британская королева запретила Меган Маркл носить рваные джинсы
Королева Великобритании Елизавета II требует, чтобы ее внук принц Гарри с женой Меган придерживались дресс-кода в ходе визита в замок Балморал, резиденцию монархов Шотландии.
Согласно источникам таблоида The Sun, королева не жалует деним, поэтому рваные джинсы вместе с туфлями на танкетке придется оставить дома, передает "Еврорадио".
Меган Маркл, имеющей титул герцогини Сассекской, посоветовамли носить вещи шотландских дизайнеров, а для визитов в церковь выбрать приличные наряды.
Ранее Елизавета II запретила Меган Маркл надевать украшения из ее коллекции. Возможно, проблема в том, что королева недовольна склонностью герцогини к расточительству.
Не так давно Меган Маркл вышла в свет в дырявых джинсах массового бренда Mother, после чего эта одежда стала бестселлером.
13:04 18/08/2019