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Британская королева запретила Меган Маркл носить рваные джинсы

Королева Великобритании Елизавета II требует, чтобы ее внук принц Гарри с женой Меган придерживались дресс-кода в ходе визита в замок Балморал, резиденцию монархов Шотландии.


Согласно источникам таблоида The Sun, королева не жалует деним, поэтому рваные джинсы вместе с туфлями на танкетке придется оставить дома, передает "Еврорадио".

Меган Маркл, имеющей титул герцогини Сассекской, посоветовамли носить вещи шотландских дизайнеров, а для визитов в церковь выбрать приличные наряды.

Ранее Елизавета II запретила Меган Маркл надевать украшения из ее коллекции. Возможно, проблема в том, что королева недовольна склонностью герцогини к расточительству.

Не так давно Меган Маркл вышла в свет в дырявых джинсах массового бренда Mother, после чего эта одежда стала бестселлером.
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