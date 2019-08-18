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Брестские анархисты протестовали против "закона об отсрочках"

Брестские анархисты протестовали против "закона об отсрочках". Представители незарегистрированного движения вышли на пикет в центре города и развернули баннер "Депутатов — в армию. Студентам — учеба".

Акцию снимали на видео, которое затем появилось на YouTube, передает "Еврорадио".

Анархисты убеждены, что новые правила, согласно которым отсрочка студентам дается лишь однажды, призваны "загнать больше людей на службу". Также они вспоминают скандалы, связанные с дедовщиной и суицидами.
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