Акцию снимали на видео, которое затем появилось на YouTube , передает "Еврорадио"





Анархисты убеждены, что новые правила, согласно которым отсрочка студентам дается лишь однажды, призваны "загнать больше людей на службу". Также они вспоминают скандалы, связанные с дедовщиной и суицидами.