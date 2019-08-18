Сохранили кадры и направление

Несмотря на то, что уйти в отставку в Беларуси собственным волевым решением не так просто, сразу при назначении одним из основных рисков виделся скорый распад команды. Тем более, особых поводов для этого и не требуется — корова не при параде, флагман какой захандрил больше обычного, лук подорожал или еще какое безобразие выяснилось — и можно обновлять резюме. Да и усталость от противостояния во внутренних баталиях — штука неприятная, ведущая к быстрому выгоранию. А таких противостояний было немало. Даже на поверхности — и очередные попытки заставить Нацбанк форсировать кредитование «нужных экономике» предприятий, и сражения с монополистами (они же — мощные лоббисты) в разных сферах. Все выстояли и устояли.





Минфин знает, что делать с внешним долгом

Не умаляя достоинств и важности других министерств, если что, первым спасать надо Минфин. С такими долгами первым в лодку тащите того, кто знает, что с этим делать. Причем в горизонте пары лет, как говорит министр финансов Максим Ермолович. И лет весьма напряженных: в 2019 году платежи Беларуси по обслуживанию и погашению внешнего госдолга составят 3,2 млрд долларов, в 2020 году — 3,5 млрд долларов. Потом еще три года Беларуси придется платить по 3,5 млрд долларов. При этом стоимость заемных ресурсов будет постепенно снижаться. Что важно — источники заимствований удалось заметно диверсифицировать. Кроме привычных госкредитов от России, обставляемых неприятным торгом, условиями, а потом попреками, это и облигации, и ожидаемые китайские кредиты, а там, глядишь, и с МВФ договоримся.





Максим Ермолович. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY





Нацбанк держит инфляцию

За несколько лет низкой инфляции важность этого показателя «здоровья» национальной экономики оценили многие. И однозначно — бизнес. Оценили и регулярные, а не по острой нужде, вербальные интервенции Нацбанка. К примеру, в мае глава НББ Павел Каллаур проводил очередной брифинг в период заметного ускорения инфляции. В августе — в период ее предсказанного на майском брифинге замедления. Прогнозы, когда они сбываются, сильно повышают доверие регулятору. Добавляет оптимизма и снижение до рекордного уровня ставки рефинансирования.





Монополистов прижимают

Проблема высоких цен в Беларуси во многом — проблема монополистов. В том числе — государственных. В результате административно регулируемые цены с постоянством, достойным лучшего применения, растут заметно быстрее свободных. Но здесь тандем Нацбанка и МАРТа полон решимости ситуацию поменять. Регулированием цен монополий должен заниматься только МАРТ, настаивают в правительстве. Снижать издержки, а не решать структурные проблемы в отдельных сферах через рост цен требует Нацбанк.





А стратегу-Нацбанку «в поле» подыгрывает МАРТ. Владимир Колтович уже анонсировал несколько инициатив против ценового диктата доминант. Чего стоит только давняя проблема доступа к молочному сырью. Впрочем, быстрой победы над рыночными (хотя, скорее, нерыночными) тяжеловесами ожидать не приходится. За свои доходы и комфортное (читай — нерыночное) существование они будут сражаться.





Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY





Бизнес слышат

Самая больная боль — взаимодействие частного бизнеса и государства. Критическая важность частника для экономического роста в стране признана публично, в чем уже немалая заслуга правительства. Самую нервную, болезненную и эмоциональную тему ведет первый вице-премьер Александр Турчин, и это, кажется, самая незавидная позиция в правительстве. Обиженные, недовольные, не уживающиеся с местными властями, попадающие в объятия силовиков и вязнущие в судебных дрязгах бизнесмены нужны стране. Другого источника роста экономики не просматривается, так как госсектор скорее поглощает ресурсы, чем генерирует. Подвижки здесь медленные, эмоции зашкаливают, и только айтишники стабильно и бодро растут, обеспечивая «историю успеха», так важную для продвижения либерализации и других вольностей для остальных. И хотя сопротивление всем этим вольностям велико, движение очевидно.





Первый вице-премьер Александр Турчин. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY





Год — слишком короткий срок, чтобы перемены стали заметными. Но за этот год в Беларуси дотянули зарплату до «по тысяче» (что важно — без ущерба для макроэкономической стабильности), провели II Европейские игры (отступать было некуда). Команда Румаса двигается в ВТО, ограничивает аппетиты неэффективного госсектора, платит по долгам, держит инфляцию, выруливает из неожиданно обострившегося вопроса «углубленной интеграции» с Россией, торгуется по компенсации налогового маневра и ущерба от «грязной» нефти. В общем, идет по пути большого сопротивления. Выходит медленно, зато направление, кажется, верное. Нашей многострадальной экономике определенно не стало хуже. «Больной» стабилизирован, это дорогого стоит.