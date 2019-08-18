Почему взорвалась секретная ракета Путина и устроила Чернобыль-2

В настоящий момент радиация после взрыва ракеты с ядерным двигателем распространилась в радиусе около 40 километров. Произошло серьезное заражение акватории в районе Северодвинска — пока в город запретили заходить кораблям, — пишет журналист Виктор Шевчук, информирует enovosty.com/news.

По мнению американских аналитиков, на военной базе под Северодвинском произошло неудачное испытание ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник». При этом мы резонно считаем, что это было первое летное испытание данной ракеты. До этого летные испытания «Буревестника» с использованием ядерного двигателя не проводились. Также мы хотели бы предложить примерный сценарий этой ужасной катастрофы. Вполне понятно, что в настоящий момент полигон, где проводились испытания уже закрыт и вероятно будет закрыт навсегда. Почем — объясним позже.

Напомним, что в конце 2018 года CNN и Foxnews сообщили со ссылкой на неназванных официальных лиц, что анонсированная Путиным ракета находится еще лишь в стадии разработки и что США наблюдали недавно попытку запустить такую ракету, которая закончилась падением в Арктике. При этом экспертами утверждалось, что возможно разработка ракеты стала гораздо более проблемной, чем предполагалось заранее. Мы считаем, что испытание на Новой Земле было успешным, но его основная цель была — бросковая. Ракета отработала первую ступень, и несла в себе массового-габаритный макет ядерного двигателя и боеголовки.

Следующее испытание по данным различных источников прошло в более штатном режиме, но использовало также макет ядерного двигателя, но с имитаторами нагревательных элементов.









Напомним — Путин в своей речи заявил, что успешные испытания были проведены в конце прошлого года. «Ведомости» внесли странное дополнение к этой информации, сообщив со ссылкой на источник, близкий к ВПК, что радиационная безопасность при испытаниях ракеты была обеспечена, поскольку «ядерную установку на борту представлял электрический макет».

Можно ли было запустить прототип ракеты, в котором вместо ядерного двигателя стоит заменяющая его электрическая установка? Независимый эксперт по ядерным технологиям Валентин Гибалов считает, что это не только возможно, но и вполне логично:

– Реактор с точки зрения техники – просто нагреватель, его очень легко заменить тепловыделяющими элементами из проволоки, по которой течет ток, обычными ТЭМами. Это было бы очень разумное решение при первых полетах ракеты, чтобы понять, насколько правильно спроектирована аэродинамика, система управления. Просто выбрасываем, допустим, будущую боеголовку, и заменяем ее полутонной батареек, которые дают тепловой эквивалент реактора, может быть, сниженной мощности. Делают они это очень недолго, 10, 20, 30 секунд, не больше минуты, но позволяют исследовать это все, не опасаясь катастрофы прямо в первом полете.Таким образом до 2019 года и вероятно всю его первую половину проводились наземные испытания двигателя. Возможно также на Новой Земле. Скорее всего ракета запускалась с выключенной ядерной установкой и на ней отрабатывалось взаимодействие различных элементов конструкции. Но что необходимо знать — ядерный двигатель во всех испытаниях до 8 августа 2019 года был выключен. В последнем испытании его по-видимому включили и он взорвался. Взрыв произошел вероятно из-за резкого роста перегрузки и привел к не только полному разрушению ракеты и но фактически докритическому (неполному) ядерному взрыву на территории. По аналогии с аварией в Чернобыле можно утверждать, что базовая мощность ядерного реактора на борту секретной ракету выросла в десятки раз по сравнению со штатной, что и привело к сильному взрыву. При этом погибло как минимум 6 сотрудников «Росатома» (вероятно разработчики-наладчики) и некоторое количество (около 10-15) военных.

По данным издания «Инсайдер», истинное количество тех, кто погиб в момент детонации и от последующего облучения, составляет 15 человек, утверждает он. Названное им число погибших в несколько раз превышает данные Минобороны, которое изначально заявляло о двоих умерших, а также сведения Росатома, признавшего пять смертей среди своих сотрудников.

Как рассказал собеседник, все выжившие получили «комбинированные ранения» различной степени тяжести, а также дозу радиации, которая 60-кратно превышает предельную норму и ведет к неизбежной смерти. По неизвестной причине раненых не стали размещать в военной клинике Северодвинска, которая, как утверждается, располагает необходимыми средствами реагирования на подобные случаи. Вместо этого сразу после происшествия их доставили в областной центр, где развезли по трем разным клиникам. Троих в тот же день разместили в областной больнице. «Анализ крови у пострадавших менялся каждый час: кровь у них за те несколько часов просто сварилась. Это говорит о чудовищном облучении. Самому старшему из троих было 29 лет», – заявил информатор.

Работники санитарной авиации, участвовавшие в транспортировке из Северодвинска, не были ознакомлены с опасностью радиационного заражения. Аналогичным образом военные оставили в неведении персонал архангельской больницы. По этой причине местные врачи не осуществили противорадиационное обеззараживание, именуемое «дезактивацией», и проводили процедуры без надлежащих средств защиты от облучения, тогда как в Северодвинске, настаивает наш информатор, таковые имелись.

Предположительно конструкция ракеты имеет схожие черты с современными крылатыми ракетами наземного и морского базирования, но отличается от них размерами и компоновкой. Предположительно ракета состояит из следующих частей: центральное тело фюзеляжа, двигательная установка с боковыми воздухозаборниками и выхлопными трактами по бокам центральной части фюжеляжа, складные стреловидные крылья и оперение. Ракета использует твердотопливный стартовый ускоритель.

Двигательная установка:

Стартовый РДТТ

Маршевый воздушно-реактивный двигатель — предположительно, используется новый тип двигателя — ядерный воздушно-реактивный двигатель (ЯВРД) в котором рабочим телом выступает атмосферный воздух нагреваемый ядерной энергетической установкой.

В ходе испытаний осенью-зимой 2017 г. по данным одного из СМИ вместо ядерного реактора использовался «электрический макет» (источник). Косвенно это подтверждает и первоисточник публичной информации о проекте: «Проведенные летные испытания вкупе с наземными испытаниями позволяют перейти к созданию стратегического комплекса ЯО с ракетой с ЯЭУ» (ист. — В.В.Путин, 01.03.2018 г.).

ТТХ ракеты:

Длина ракеты:

— стартовая — не менее 12 м

— маршевая — не менее 9 м

Диаметр корпуса — ок. 1 м

Ширина корпуса — ок. 1.5 м

Высота хвостового оперения — 3.6-3.8 м

Габаритные данные говорят о том, что данная ракета возможна только морского базирования — ни один самолет ее нести не способен. Да и пуски с корабля чреваты рядом неприятных последствий — это в первую очередь необходимость дезактивации корабля. Сам двигатель работает конечно же без радиационной защиты и рассчитан на единичный пуск. Также у него нет практически и тепловой защиты — что видно по фото — вероятно тепловыделяющие элементы практически контактируют с обтекающим их воздухом.

Таким образом ракета оставляет заметный радиоактивный след, а сам двигатель предположительно после единичного пуска выгорает и не подлежит восстановлению.

Последнее скорее всего и является причиной катастрофы этой ядерной ракеты.