



В частности, в WhatsApp распространяются призывы к местному населению запастись продуктами, а также не отпускать детей.





Однако в МВД опровергают сообщения об обострении ситуации в стране.





"В нашей стране общественно-политическая ситуация стабильная, нет никаких причин для тревоги и беспокойства. Правоохранительные органы ведут постоянную работу по обеспечению общественного порядка и борьбе с преступностью", – сказали в пресс-службе ведомства.









На прошлой неделе был арестован бывший президент Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Спецоперация по его задержанию продолжалась два дня и сопровождалась столкновениями силовиков со сторонникам экс-главы государства.





Атамбаеву инкриминируют совершение десяти тяжких и особо тяжких преступлений. Ему может грозить пожизненный срок.



