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Сообщения о готовящихся беспорядках появились в мессенджерах Кыргызстана

В мессенджерах Кыргызстана появились сообщения о готовящихся беспорядках в стране с 25 августа по 13 сентября, пишет Sputnik Кыргызстан.


В частности, в WhatsApp распространяются призывы к местному населению запастись продуктами, а также не отпускать детей.

Однако в МВД опровергают сообщения об обострении ситуации в стране.

"В нашей стране общественно-политическая ситуация стабильная, нет никаких причин для тревоги и беспокойства. Правоохранительные органы ведут постоянную работу по обеспечению общественного порядка и борьбе с преступностью", – сказали в пресс-службе ведомства.


На прошлой неделе был арестован бывший президент Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Спецоперация по его задержанию продолжалась два дня и сопровождалась столкновениями силовиков со сторонникам экс-главы государства.

Атамбаеву инкриминируют совершение десяти тяжких и особо тяжких преступлений. Ему может грозить пожизненный срок.
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