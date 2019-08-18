— Глава государства публично сетует на полный бардак, расхлябанность, поборы, откаты и «балду». Из года в год. И что? Кадровая обойма обшарпалась, поизносилась и обтрепалась. Как колода заигранных, замусоленных карт. А тузы и короли в ней — одни и те же лица, — написал Ярослав Романчук





Нынешнее руководство Могилёвской области — Михаил Русый и Леонид Заяц — бывшее руководство АПК страны. Бывший министр промышленности Виталий Вовк — нынешний инспектор по Витебской области. Бывший премьер-министр/глава администрации президента Михаил Мясникович — нынешний председатель Совета Республики, который подменяет собой правительство. Бывший глава Гомельской области Владимир Дворник — нынешний вице-премьер. Бывший заместитель председателя Мингорисполкома Владимир Кухарев — нынешний вице-премьер.





Александр Лукашенко правит обоймой бывших. Покорных, трусливых и лояльных. Посмотрите на утомлённые глаза «серого кардинала» Беларуси Михаила Мясниковича. Посмотрите на усталое лицо главы Палаты Представителей Владимира Андрейченко. Посмотрите на хроническую тревожность всей фигуры главы КГК Леонида Анфимова. Такое ощущение, что им даже моргать утомительно. Разве они могут быть источником оптимизма, драйва, новой энергии быстрого развития и роста? Они — ходящие отставки. Именно это обеспечивает им особое место шептунов/лизоблюдов вокруг Александра Лукашенко. От одного их вида хочется выть или кого-то распять.









А ведь Беларуси нужен мощный пендель, позитивный и креативный. Не один кулак на весь экран 25 лет, а мотив «это моё, моей семьи, моей малой родины». Лукашенко создал Вертикаль власти, которая эффективно давит, душит и топчет. Причём своих не трогает. А Беларуси нужна радикально иная мотивация для миллионов белорусов. Нам нужна Сильная рука верховенства права, ответственного частного собственника, предприимчивого управляющего. Номенклатурного, президентского мордобоя мы уже наелись. Пресытились так, что попали в ловушку стагнации.





Премьер-министр Сергей Румас и его первый заместитель Александр Турчин публично говорят о провале V пятилетки. А Лукашенко как бы не замечает.





Правительство плюёт на законы экономики и требование президента не развращать людей зряплатой, а в I полугодии 2019г. производительность труда выросла на 1,1%, а номинальная зарплата при стоящем курсе BYB-рубля – на 14%, реальные доходы на 7%.





Александр Лукашенко справедливо потребовал в мае 2018г.:





«Мои требования ва известны: никаких убыточных и дотационных проектов в стране быть не должно. Направление бюджетных средств на всякие доделки-переделки категорически исключается».









На деле львиная доля проектов государственного инвестирования — эти самые недоделки. И как громкий плевок правительства в лицо президенту – Светлогорский ЦКК. Обещали запустить в 2015г., а теперь ещё Совмин будет за китайцами доделывать. Чуть ли не $ 100 млн. денег налогоплательщиков на это потратит. Министры здравоохранения меняются, а жуткая система управления монополией государства в белом халате остаётся.





Нельзя не согласиться с банкиром Виктором Бабарико:





«Я не вижу не одной сферы, кроме IT, где бы государство продемонстрировало, что нам нужны умные люди».



