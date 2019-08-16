Теперь Сергей Глазьев будет договариваться о единой валюте с Минском

Сергея Глазьева переводят на должность, которая ему очень хорошо подходит, Советника президентапереводят на должность, которая ему очень хорошо подходит, пишет МК. Он займет место министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Подобная работа для Глазьева, в самом деле, по рукам: он считается одним из основоположников создания Таможенного союза, который десятилетие назад обещал опередить по статусу и экономическим возможностям государства Евросоюза. Насколько это получилось, эксперты оценивают достаточно философски: на достойное соперничество с ЕС бывшим странам СССР вряд ли стоит рассчитывать. Создание единой валюты, способной отчасти потеснить доллар и евро на биржевых рынках, на что надеются участники Евразийского союза, тоже остается в неопределенном будущем. Возможно, теперь основная цель Глазьева — дать рублю шанс оттеснить на второй план американские и европейские денежные знаки. По крайней мере, в рамках бывшего СССР.









Многие политические и экономические лидеры России могут позавидовать карьере Сергея Глазьева. Через несколько лет после окончания МГУ (диплом с отличием по специальности «Экономическая кибернетика»), где его однокурсником, по информации ряда СМИ, являлся будущий высокопоставленный член аппарата правительства России Михаил Синелин (при премьерах Михаиле Касьянове и Михаиле Фрадкове), он в конце 1980-х — начале 1990-х вошел в неформальную группу экономистов, которую возглавляли Егор Гайдар, Алексей Кудрин и Анатолий Чубайс. В 1991-1992 годы Глазьев являлся первым заместителем председателя Комитета внешнеэкономических связей РФ, а потом стал министром внешнеэкономических связей России. Затем в течение нескольких созывов избирался в Госдуму от разных политический объединений, в том числе, возглавлял Комитет по экономической политике и предпринимательству. В 2002 году баллотировался в губернаторы Красноярского края, но проиграл. Не повезло ему и в 2004 году, когда он выставил свою кандидатуру на пост президента России — за Глазьева проголосовало всего 4% избирателей, что стало третьим результатом.





Одновременно Сергей Глазьев принимал участие в формировании Евразийского экономического сообщества, международной организации ряда бывших республик СССР — России, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Ее цель была направлена на координирование и эффективное продвижение процесса формирования единого экономического пространства на территории уже потерявшего статус государства Советского Союза.





Сергей Глазьев. Фото: kp.ru

Получилось, как говорят эксперты, неважно. С одной стороны, как отмечала предшественница Глазьева на должности министра ЕЭК Татьяна Валовая, за почти пять лет существования организации, ей удалось войти в мировую экономическую архитектуру и заключить около двух десятков меморандумов по ключевым отраслевым соглашениям, что ставит ЕЭК в список полноправных участников системы мировой геоэкономической архитектуры.





С другой стороны, считает главный редактор «Финансовой газеты» Константин Смирнов, многие вопросы еще далеки от решения. Например, задачи по уравниванию внутренних акцизов и таможенных пошлин до сих пор остаются открытыми. Объем внешней торговли в Евразийском экономическом союзе за январь 2019 года составил около $53 млрд, сократившись за год примерно на 2%. Объем экспорта российский товаров упал на 2,8%, а импорта — на 0,2%.





Возможно, с приходом Сергея Глазьева на новую должность, что-то изменится. По словам доктора экономических наук, экс-гендиректора «Центра международной торговли» Владимира Саламатова, каждый новый этап работы в рамках Евразийского союза должен основываться на очередных достижениях. «Как советник президента Глазьев накопил огромный опыт и авторитет в достижениях назначенных целей. Между тем, как отмечает эксперт, должность Глазьева, скорее, является должностью министра иностранных дел, а не экономического посла России в странах Евразийского союза. Его главная цель — выстроить коммуникации с экономическими лидерами государств-партнеров. Он обладает всеми данными, которые будут способствовать этой цели», — полагает Саламатов.





Насколько заслуги Глазьева на этом поприще будут оправданы — покажет будущее. Ряд экспертов в достижении поставленной задачи сомневается. «Глазьев всегда выступал за евразийскую интеграцию. Он принципиальный человек, известный своей некоррумпированностью. Но у него будет сложный переговорщик — Александр Лукашенко. Создавать единую валюту необходимо. Евразийский рубль может стать очень серьезным соперником с долларом и евро. Но Минску трудно навязать общий «алтын» (так называют возможную будущую единую валюту в пространстве Евразийского союза). Казахстан, в свою очередь, может выступить в поддержку такого решения. Глазьев — адекватный политик, которому придется найти общий язык с Лукашенко по этому вопросу», — считает глава ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.









«Однако, не стоит забывать, что Глазьев — теоретик, а не практик, поэтому его потенциал в развитии отношений со странами Таможенного союза, рискует натолкнуться на определенные подводные камни», — предостерегает Константин Смирнов.



