Павлюк Быковский: «Раздача благ и организация зрелищ планировались»

Павлюком Быковским. Правда, сами депутаты особого недовольства не проявляют. Чем отличается нынешняя избирательная кампания от предыдущих? В каком состоянии власть и общество подошли к главному политическому событию года? Об этом и не только «БелГазета» побеседовала с политическим обозревателем





- Споры вокруг законности или незаконности даты выборов не утихают до сих пор…





- Правовой характер решения о проведении парламентских выборов 17 ноября мог бы оценить Конституционный суд, если бы туда обратились действующие депутаты Палаты представителей. Правом обращения в Конституционный суд обладают президент, палаты Национального собрания, Верховный суд, Совет министров - теоретически любой орган мог бы обратиться в КС. А депутаты не протестуют - следовательно, не считают, что их права нарушены.





Возникает вопрос: насколько эти государственные органы являются действующими или спящими, ширмой или реальным законодательным представительным органом Республики Беларусь? Без обращения соответствующих органов Конституционный суд не может дать заключение по поводу законности даты выборов. Поскольку заключения Конституционного суда о том, что эти выборы назначены незаконно, не было, нужно считать, что выборы проводятся законно.





Что касается сокращения сроков полномочий, то у нас уже были такие прецеденты, например, с местными выборами, которые разводили с президентскими. Тогда тоже не была поставлена под сомнение возможность того, что президент значительно сокращал полномочия депутатов местных Советов. Получается, что в правовой реальности, существующей в стране, все это - уже обыденная практика.





- Что нового появится в нынешней парламентской кампании? Много говорят о том, что Центризбирком разрешил съемку на избирательных участках.





- В 2017г. были подготовлены поправки в законодательство о выборах, которые разрабатывала межведомственная комиссия, опираясь на предложения ОБСЕ, оппозиции. Поправки отправили президенту - с тех пор о них никто ничего не слышал. Изменения в Избирательный кодекс не вносились, а сейчас, понятное дело, никто корректировать закон не станет.









В инструкциях и методических рекомендациях Центризбиркома появилась норма, согласно которой можно вести фотосъемку на избирательных участках. В принципе, законодательство никогда не запрещало фотографировать, но только на усмотрение председателей избирательных комиссий. Все время поднимался вопрос: могут ли наблюдатели фотографировать? Председатели, как правило, участковой комиссии низового уровня буквально понимали написанное в Избирательном кодексе, говорили - здесь перечислены все права наблюдателей, никаких других прав у них нет. И наблюдатели, которые, по сути, имеют такие же права, как и журналисты при наблюдении за происходящим на участке или при подведении итогов выборов, были лишены возможности делать фотофиксацию или вести видеотрансляцию. Сейчас ситуация меняется. Но, что любопытно, вводится понятие «места для фотографирования»: возможно, избиратели не всегда хотят, чтобы их фотографировали, хотя, с другой стороны - выборы по определению общественное мероприятие, поэтому ограничения «местом для фотографирования» выглядит несколько странным.





Но устранение запрета на фотографирование можно даже назвать шагом вперед. Хотя я не думаю, что это решение принципиально меняет ситуацию, потому что главное право наблюдателя - увидеть, за кого проголосовали в том или ином бюллетене и действительно ли проходит честный подсчет голосов - методические рекомендации не дают реализовать. Закон не запрещает избирательной комиссии проводить подсчет с демонстрацией каждого бюллетеня и озвучиванием фамилии кандидата, но в методических рекомендациях этого нет, поэтому, как правило, комиссии этого не делают. За долгую практику избирательных кампаний в Беларуси были прецеденты, когда комиссии показывали бюллетени наблюдателям - это не считалось нарушением закона. Но это исключения из правил, а не правила.





«ПОКА РАНО ЖАЛОВАТЬСЯ»





- Логично ли рассматривать законопроект о политических партиях через год, уже после парламентских выборов, а не до кампании?





- Согласно указу о законопроектной деятельности, рассмотрение проекта планировалось как раз осенью 2019г. Это не значит, что не могут меняться указы президента. А с другой стороны, общественное обсуждение закона, касающегося деятельности как политических партий, так и общественных объединений, вскрыло серьезные проблемы для работы общественных организаций, которые, как предусматривается, получают ограничения на использование собственных средств.





Хотя в целом сам законопроект оказался достаточно интересным. Важно, что Министерство юстиции проводило по нему открытые слушания, а в комиссии присутствовали представители гражданского общества и политических партий, в том числе оппозицион-

ных - это новая практика для Беларуси. И перенос рассмотрения законопроекта скорее носит технический характер для снятия шероховатостей и недоработок.





- Лидия Ермошина пожаловалась: выборы объявили, а вокруг тишина, никто не спешит на парламентскую кампанию.





- Не думаю, что сейчас тот этап, на котором может быть заметна высокая активность. Буквально в четверг «СБ. Беларусь сегодня» опубликовала названия, списки и границы избирательных округов - это первое, на что могли обратить внимание представители политических партий, общественных организаций и граждане, которые хотят выдвинуть свои кандидатуры для работы в окружных избирательных комиссиях (сами комиссии будут формироваться чуть позже). Получается, что на данном этапе в органы, формирующие комиссии, только-только поступили (или поступают) заявления от желающих работать в комиссиях. Не думаю, что сейчас Лидия Ермошина могла анализировать, сколько заявок и от кого поступило. Этот этап не является очень публичным и раскрученным в медиа. Более того, до начала сбора подписей обычно не очень понятно, кто реально участвует в избирательной кампании, кто обладает потенциалом выставить много пикетов. И сейчас, еще до сбора подписей, вряд ли кто-то, кроме узких специалистов, замечает развитие кампании. Так что пока рано жаловаться.









Другое дело, что сейчас у политических партий и общественных объединений очень мало ресурсов. Похоже, что нынешняя кампания для многих окажется более сложной, чем предыдущие. Но отсутствие финансов не означает, что они участвовать не будут. По большому счету, среди большинства политических партий достигнут консенсус: так или иначе они участвуют в избирательной кампании. Даже некоторые структуры, которые прежде отказывались от участия, идут на парламентские выборы, например, БСДГ. Мне кажется, рано лить слезы о том, что нас ждет неактивная и непубличная избирательная кампания.





- Прогноз Лидии Ермошиной, что конкурс составит 4,5 человека на одно депутатское место, вполне реалистичен?





-Думаю, называя эту цифру, она ссылалась на предыдущий опыт - как генералы планируют войны, опираясь на предыдущий опыт. Скорее всего, количество кандидатов на округах будет примерно одинаковым, как и на предыдущих выборах; скорее всего, массово не будет безальтернативных округов. Но буквально через месяц мы сможем реально оценить уровень конкуренции.





«МЫ ВЕРНУЛИСЬ НАЗАД»





- Выборы объявлены. А насколько государство подготовилось к кампании? В прежние годы власть всегда обильно одаривала избирателей обещаниями.





- Когда гадали на кофейной гуще, какие выборы будут первыми: то ли парламентские, то ли президентские - одним из главных аргументов за проведение президентской кампании считалось повышение пенсий, зарплат бюджетников, проведение Европейских игр. Раздача благ и организация зрелищ планировались и происходят. Поскольку у нас активно продвигается патерналистская модель, в которой якобы глава государства раздает блага, именно на него надо надеяться ради решения личных проблем, то эта модель работает. Хотя на парламентских выборах и в меньшей степени, но здесь присутствует вопрос о поддержке лояльных кандидатов. Думаю, власти не собираются снижать активность по раздаче благ в 2019г.





А вот с чем мы придем к президентским выборам 2020г., пока трудно судить. Эксперты отмечают, что в 2019г. завершился восстановительный рост экономики, когда после всех кризисов и национальная валюта обваливалась (в три раза), и ВВП сильно просел. Сейчас все восстановилось, мы вернулись почти на десятилетие назад. В этом году наблюдается замедление экономического роста. Все вместе приводит к тому, что, с одной стороны, зарплаты растут, а с другой - они растут необоснованно. Как долго государство сможет наращивать раздачу благ, неизвестно. Не исключено, что парламентские выборы пройдут в более благоприятной экономической ситуации для избирателей, чем будущие президентские. Прежде чем раздавать блага перед будущими президентскими выборами, властям придется сначала найти ресурсы.





- Кстати, об избирателях: как настроен народ? Понимаю, что без независимой социологии крайне тяжело оценивать состояние общества, но некие сигналы общество подает?





- Парламентскую кампанию люди еще не заметили. Когда кампания начнет разворачиваться, народ будет воспринимать ее либо как нечто абстрактное, неважное, ненужное, либо использует ее как инструмент отстаивания своих интересов. В Беларуси есть несколько тлеющих конфликтов, связанных и с экологией, и с уголовной ответственностью по статье 328. Накапливаются проблемы с рабочими местами и уровнем зарплаты в регионах. Факторы сами по себе вроде и не являются взрывоопасными, но во время избирательной кампании могут приобрести новое дыхание.









Поскольку мы не имеем доступа к независимой социологии, оценить настроения населения мы не можем, но сам Лукашенко неоднократно заявлял: нужно понимать, что нас особо и не любят. Скорее всего, государственная социология, которая ему доступна, показывает, что недовольство существует. Но насколько оно значимо, как сильно может повлиять на ситуацию, - мы увидим в ближайшие 100 дней, когда будет разворачиваться избирательная кампания.







