У Зеленского нашелся двойник
В метро замечен двойник Зеленского, кадры взорвали интернет.
фото: Дмитрием Коваленко/Facebook
В интернете набирает популярность фото двойника президента Украины Владимира Зеленского, сделанное в метро.
Фотография двойника главы украинского государства широко разошлась по сети.
Все отмечают поразительное сходство пассажира метро с Зеленским, а вот насчёт того, в каком городе сделан снимок, мнения разошлись.
Многие считают, что «Зеленский» едет не в киевском метро, а в московском, на что указывает цвет полос на вагоне и схема подземки.
18:57 17/08/2019