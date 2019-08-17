У Зеленского нашелся двойник

фото: Дмитрием Коваленко/Facebook

В интернете набирает популярность фото двойника президента Украины Владимира Зеленского, сделанное в метро.





Фотография двойника главы украинского государства широко разошлась по сети.

Все отмечают поразительное сходство пассажира метро с Зеленским, а вот насчёт того, в каком городе сделан снимок, мнения разошлись.





Многие считают, что «Зеленский» едет не в киевском метро, а в московском, на что указывает цвет полос на вагоне и схема подземки.







