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У Зеленского нашелся двойник

В метро замечен двойник Зеленского, кадры взорвали интернет.

 фото: Дмитрием Коваленко/Facebook
В интернете набирает популярность фото двойника президента Украины Владимира Зеленского, сделанное в метро.

Фотография двойника главы украинского государства широко разошлась по сети.
Все отмечают поразительное сходство пассажира метро с Зеленским, а вот насчёт того, в каком городе сделан снимок, мнения разошлись.

Многие считают, что «Зеленский» едет не в киевском метро, а в московском, на что указывает цвет полос на вагоне и схема подземки.
belnovosti.by
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