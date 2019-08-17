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Лукашенко рассказал, чего он он съедает каждый день по три ложки

В пятницу Александр Лукашенко во время визита в Стародорожский район посетил также и местный лесхоз. Продукция лесхоза — не только деревообработка. Главе государства продемонстрировали весь ассортимент, сообщает СТВ

Кое-что даже предложили попробовать. Березовый сок и мед. Лесной — он с особым вкусом. Лукашенко в ответ рассказал о своих собственных пасеках.
«У меня две пасеки: 40, а вторая — 50 семей. Мед у меня всегда на столе — утром, в обед и вечером ложку. Большую ложку», — сказал глава государства,пишет НН.
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