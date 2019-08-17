Об этом, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», глава ЦИК Лидия Ермошина заявила на форуме РОО «Белая Русь», посвященном выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания VII созыва.





Л. Ермошина назвала эти затраты в целом сопоставимыми с расходами трехлетней давности, когда проходили предыдущие парламентские выборы. При этом зарплата членов избирательных комиссий, по ее словам, будет несколько выше.





— Член избирательной комиссии за работу в день выборов получит на руки, то есть после вычета налогов, 76 рублей. Чистая зарплата председателей участковых комиссий за 30 дней работы составит 880 рублей. Около 1770 рублей чистыми предусмотрено на оплату труда председателя окружной избирательной комиссии за 60 дней работы, — проинформировала председатель ЦИК.









Л. Ермошина назвала данные суммы неплохими, заметив, что они сравнимы с оплатой труда членов избирательных комиссий в странах Евросоюза. Так, в Литве в ходе последних парламентских выборов за работу в день голосования член избирательной комиссии получил на руки 40 евро. Его белорусский коллега получит около 37 евро по курсу.



