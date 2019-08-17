Геннадий Давыдько подчеркнул, что задача "Белой Руси" - быть представленной на всех уровнях в качестве наблюдателей, членов избирательных комиссий. Планируется, что в избирательно гонке примут участие около 80 представителей объединения. Председатель "Белой Руси" подчеркнул важность того, чтобы в "парламент пришли достойные люди, которые будут не кричать, а работать".





Он напомнил, что седьмому созыву, об этом говорил глава государства, предстоит решать серьезные задачи, которые ставят время, белорусский народ.









Речь, в частности, идет о возможных изменениях в Конституцию. Кроме того, "Белая Русь" сформировала предложения, касающиеся возможных изменений избирательного законодательства, и рассчитывает, что эту работу продолжат избранные в парламент представители организации. Республиканское общественное объединение "Белая Русь" сегодня в Минске проводит форум, посвященный выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. В столице собрались около 300 активистов общественного объединения со всей страны. Во время форума проходит семинар, на котором обсуждается роль общественных объединений в избирательной системе Беларуси. В нем приняла участие Лидия Ермошина.





Она рассказала об особенностях нынешней избирательной кампании, ее основных этапах. Пройдет также расширенное заседание Республиканского совета "Белой Руси", где будет обсуждаться участие общественного объединения в выборах.



