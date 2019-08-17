Порошенко обвинили в выводе с Украины восьми миллиардов долларов

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«Только по известным мне фактам через госкомпанию "Центрэнерго" было выведено от 700 до 800 миллионов долларов», — пояснил он, добавив, что в США идет расследование против Порошенко, одно из дел связано с выведением за рубеж миллиарда долларов кредитного транша от Международного валютного фонда.





По информации Кислина, есть основания полагать, что все эти деньги «ушли не по назначению», — их якобы вывели в виде рефинансирования в коммерческие банки, после чего средства «разошлись по карманам». «Все это делалось по распоряжению Порошенко», — заключил собеседник издания.





Он добавил, что расследование уголовных дел, возбужденных против бывшего президента на Украине, едва ли продвинется при нынешнем генпрокуроре страны Юрии Луценко. Миллиардер считает, что Луценко, как и сам экс-президент, — оба «коррупционеры, которые работали не на свой народ, а на свои карманы, и украли очень много денег». Кислин отметил, что готов содействовать следствию.









15 августа сообщалось, что партия бывшего президента Украины «Европейская солидарность» готовит представление в Конституционный суд о незаконности создания Государственного бюро расследований (ГБР), расследующего дела в его отношении. Отмечалось, что представление депутатов касается признания отдельных норм закона о ГБР неконституционными.





В отношении Порошенко и приближенных к нему чиновников на Украине открыто уже 14 уголовных дел, информация по всем производствам засекречена. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов, попытке узурпации судебной власти, злоупотреблениях полномочиями, государственной измене, легализации в офшорах преступных доходов, отмывания средств, назначении незаконного правительства и фальсификации документов о создании коалиции в Верховной Раде, пишет Лента.ру.



