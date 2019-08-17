— Важный момент: в любом случае, когда мы анализируем взаимоотношения Беларуси с США и ЕС, мы не можем не учитывать фактор России, — рассказывает «Салiдарнасцi» координатор программы «Минского диалога», политолог Денис Мельянцов. — Восточное направление внешней политики и направление западное — это такие сообщающиеся сосуды, здесь все взаимосвязано.





По словам эксперта, прошедшие два с половиной десятилетия можно разделить на условные временные отрезки.





— В первое десятилетие нахождения у власти Лукашенко во внешней политике играли роль совершенно иные факторы, нежели сегодня. В середине 1990-х для Беларуси было жизненно необходимо сохранить торгово-экономические, транзитные и иные связи с Россией.









Соответственно, во внешней политике образовался огромный перекос в сторону России. При этом Минск часто вел себя в пику Западу, чтобы продемонстрировать свою значительность и необходимость Москве. Это вылилось в западные санкции, сам период характеризуется достаточно прохладными отношениями с западными странами.





Именно тогда, напомнил политолог, Беларусь заключила с Россией условный пакт о том, что она остается для нее военно-политическим союзником в обмен на определенные преференции с российской стороны: доступ к рынку РФ, льготные цены на энергоресурсы и вооружение.





Отношения с Западом в те годы были не в приоритете у белорусских властей, в том числе исходя из торгового оборота.





В последующие три пятилетки, когда внешние факторы изменились, официальному Минску пришлось налаживать отношения с западными странами.





— Беларусь начала терять для России свою значительность в качестве стратегической территории и исключительного военного союзника. Она набралась силы, у Москвы появились совершенно иные приоритеты. Кремль начал проводить активную внешнюю политику, которая не лучшим образом отражалась и на Беларуси, — пояснил политолог.









В это же время произошло расширение Евросоюза за счет наших западных соседей, что привело к серьезному увеличению взаимного товарооборота.





— ЕС стал вторым после России торговым партнером Беларуси. Соответственно, взаимоотношения с ним нужно было балансировать. И вот где-то с 2007-го или 2008-го официальный Минск, Александр Лукашенко, как главный драйвер, начинают процесс нормализации отношений с Западом, — рассказал собеседник «Салідарнасці».





Это было время попыток сбалансировать внешнюю политику, снова зазвучал тезис о многовекторности.





Фото на память с американским президентом Бараком Обамой и его женой Мишель во время 70-й сессии Генассамблеи ООН. Фото president.gov.by





— Здесь стоит отметить роль США в глазах Минска. Для белорусских властей и тогда, и сейчас Евросоюз представляет собой сложный конгломерат стран, с которыми тяжело договориться именно как с союзом. И Минск делает ставку на отношения с США. Мол, если с Вашингтоном будут хорошие отношения, то и с Евросоюзом, не автоматически, но значительно проще будет выстраивать отношения, — подытожил Денис Мельянцов.



