Учителя вышли на шествие в центре города и направились к резиденции главы местной администрации Кэрри Лам.





Таким образом преподаватели учебных заведений Гонконга выражают солидарность студентам, которые выходят на акции протеста. Участники акции призывают власти и полицию Гонконга перестать применять слезоточивый газ, чтобы разгонять демонстрации, пишет theins.ru





Протесты в Гонконге длятся уже более 2 месяцев. Они начались в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.



