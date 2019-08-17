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Преподаватели Гонконга вышли на акцию в поддержку митингующих студентов

В Гонконге проходит демонстрация, в которой принимают участие тысячи учителей, преподавателей и научных сотрудников, сообщает Associated Press.

Учителя вышли на шествие в центре города и направились к резиденции главы местной администрации Кэрри Лам.

Таким образом преподаватели учебных заведений Гонконга выражают солидарность студентам, которые выходят на акции протеста. Участники акции призывают власти и полицию Гонконга перестать применять слезоточивый газ, чтобы разгонять демонстрации, пишет theins.ru

Протесты в Гонконге длятся уже более 2 месяцев. Они начались в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.
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