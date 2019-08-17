Генерал-лейтенант милиции Чергинец — об экс-главе МВД Шуневиче: он самоуверенный человек
Генерал-лейтенант милиции, председатель провластного Союза писателей Беларуси Николай Чергинец отрицательно оценил деятельность Игоря Шуневича на посту министра внутренних дел. Об этом он заявил во время интервью "Нашей Ниве".
Николай Чергинец и Игорь Шуневич / nn.by
По мнению Чергинца, Шуневич очень самоуверенный и не проявил "главное и лучшее для милиционера качество — понимание человека".
Он уточнил, что имеет в виду: "Шуневич будет подозревать любого, чтобы только, извините, выпендриться, себя показать. Министр должен быть другим, должен быть политиком в отношении гражданского общества, относится к людям как к людям".
Напомним, что в июне Игорь Шуневич был уволен "в связи с соглашением сторон". Тогда экс-министр говорил, что сам подал главе государства рапорт об отставке.
По словам Чергинца, в МВД отставка Шуневича была воспринята позитивно: "Знаю, что большинство людей в системе радовалось".
12:00 17/08/2019