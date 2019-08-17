Николай Чергинец и Игорь Шуневич / nn.by





По мнению Чергинца, Шуневич очень самоуверенный и не проявил "главное и лучшее для милиционера качество — понимание человека".





Он уточнил, что имеет в виду: "Шуневич будет подозревать любого, чтобы только, извините, выпендриться, себя показать. Министр должен быть другим, должен быть политиком в отношении гражданского общества, относится к людям как к людям".





Напомним, что в июне Игорь Шуневич был уволен "в связи с соглашением сторон". Тогда экс-министр говорил, что сам подал главе государства рапорт об отставке.





По словам Чергинца, в МВД отставка Шуневича была воспринята позитивно: "Знаю, что большинство людей в системе радовалось".



