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Генерал-лейтенант милиции Чергинец — об экс-главе МВД Шуневиче: он самоуверенный человек

Генерал-лейтенант милиции, председатель провластного Союза писателей Беларуси Николай Чергинец отрицательно оценил деятельность Игоря Шуневича на посту министра внутренних дел. Об этом он заявил во время интервью "Нашей Ниве".

Николай Чергинец и Игорь Шуневич / nn.by

По мнению Чергинца, Шуневич очень самоуверенный и не проявил "главное и лучшее для милиционера качество — понимание человека".

Он уточнил, что имеет в виду: "Шуневич будет подозревать любого, чтобы только, извините, выпендриться, себя показать. Министр должен быть другим, должен быть политиком в отношении гражданского общества, относится к людям как к людям".

Напомним, что в июне Игорь Шуневич был уволен "в связи с соглашением сторон". Тогда экс-министр говорил, что сам подал главе государства рапорт об отставке.

По словам Чергинца, в МВД отставка Шуневича была воспринята позитивно: "Знаю, что большинство людей в системе радовалось".
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