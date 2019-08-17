Сколько оппозиционеров будет в новом созыве парламента?

Провластный эксперт Петр Петровский: В парламенте и так уже три оппозиционера.



И возможно ли, что их будет больше двух (а не как сейчас — Канопацкая и Анисим)?





«Уже в нынешнем созыве Палаты представителей имеется три оппозиционера, поскольку представителя ЛДПБ я бы не списывал со счетов [речь об Анатолии Хищенко. — «НН»]. Партия Олега Гайдукевича может и не настолько радикальная, но не провластная.





Что же касается следующего созыва парламента, то здесь вопрос к самим оппозиционным силам. Кроме правоцентристской коалиции и ЛДПБ, никто другой из оппозиционеров даже 110 кандидатов выдвинуть не сможет. Я уже не говорю о качестве этих кандидатов.





Вспомните деятельность Анны Канопацкой. Многие из ее коллег ставили под сомнение ее компетентность. Для нее избирательная кампания станет экзаменом, который она может и не сдать.





Новый состав белорусского парламента будет играть особую роль — участвовать в конституционной модернизации. Поэтому «Белая Русь», например, будет поддерживать в основном молодых, но десятки раз проверенных и перепроверенных кандидатов с опытом и авторитетом, способных качественно выполнять депутатские полномочия в ходе анонсированной Александром Лукашенко конституционной реформы.





Сумеют ли силы оппозиции представить им альтернативу? У меня в этом возникают некоторые сомнения. Потому что существуют реальные кадровые проблемы и не только у оппозиционных партий, но и у провластных, которые на предыдущих выборах также не смогли выдвинуть и половины от необходимого количества кандидатов.









Иной вопрос, что многие оппозиционные силы аффилированы интересами с внешними центрами. Одни из ЕС, другие из США. И примечательно, что дипломаты этих стран очень активно начали перед выборами действовать на белорусском направлении. США, например, стали активно говорить о перспективах отмены санкций. ЕС дотянул до парламентских выборов подписание договора о либерализации визового режима. По моей информации, их дипломаты пытаются указать официальному Минску на зависимость решения этих вопросов от результатов выборов и появления в парламенте большего числа своих контрагентов.









Складывается впечатление, что там относятся к белорусским выборам как к директивной процедуре. Это, а также все более явное внешнее давление, не могут не раздражать официальный Минск. Более того, связанные с Западом или ему симпатизирующие эксперты уже успели объявить предстоящее чуть ли не «экзаменом» на демократизацию для действующих властей. Будто бы увеличение числа представителей радикальной оппозиции будет демонстрировать для Запада демократизацию. Такая позиция уже сама по себе подрывает суверенитет и независимость нашей страны, так как ее логика ставит белорусский народ вне процедуры выборов».





В сообщении в фейсбуке Петровский дал более точный прогноз:





«Количество партийных депутатов либо останется на том же уровне, либо увеличится, но не за счет оппозиции, а за счет провластных партий», — написал эксперт «Белой Руси».









По мнению Петра Петровского, Брюссель захочет видеть кандидатом в президенты именно одного из оппозиционеров-депутатов. А это, мол, снижает вероятность того, что власть повторно пропустит в парламент узнаваемую Канопацкую.



