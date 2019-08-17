Cегодня состоится главный предвыборный сбор номенклатуры

Как сообщили sb.by в Республиканском совете объединения, в рамках мероприятия, участие в котором примут порядка 300 активистов РОО со всей страны, состоится семинар о роли общественных организаций в избирательной системе Беларуси. Ожидается, что на нем выступит Председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина.





Второй частью форума станет расширенное заседание Республиканского совета РОО «Белая Русь». На нем будут обсуждаться вопросы участия объединения в избирательной кампании нынешнего года, а также утвержден состав республиканского штаба по координации деятельности оргструктур РОО в электоральный период. Кроме того, планируется обсудить вопросы выдвижения представителей «Белой Руси» в состав областных и Минской городской территориальных избирательных комиссий, а также в состав окружных избиркомов, и направить своего наблюдателя в Центризбирком.





РОО «Белая Русь» — крупнейшее провластное общественное объединение, которое часто называют "партия чиновников". Его структура включает 6 областных, Минскую городскую, 151 районную, городскую и районную в городе организацию, а также более 8 тысяч первичек. По состоянию на 1 января 2019 года в рядах объединения состояли 183 428 членов — 3,2% от числа трудоспособного населения Беларуси.