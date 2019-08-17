«Хочется как-то противостоять этому закону, а многие люди, видимо, боятся подавать заявки на такие акции. Я решил не ждать, когда с неба упадут смелые люди», - сказал Алексей Моисеев.





По словам Алексея, на инициативу отреагировала администрация колледжа.





«Меня вызвали в колледж относительно проведения пикета. Директор также пытался дать мне "рекомендации", что этого делать не следует, так как на мне будет некое "клеймо" и зачем подставлять колледж. Пытались мне объяснить неизбежность службы в армии и что я туда пойду в любом случае, то есть какая разница тогда», - сказал Алексей.





Получить комментарий у директора колледжа Олега Бахановича "Радио Свобода" не удалось, он объяснил, что «занят».









Это не первый случай давления, с которым сталкиваются активисты кампании "Протест BY", что выступает против закона "Об отсрочках". Когда ранее студент из Минска Валентин Мелешко также подал заявку на проведение одиночного пикета в разрешенном месте, идеолог Заводского района буквально уговаривала его отозвать сообщение на пикет. В Гродно были задержаны три парня, которые распространяли листовки о кампании и о вредности нового закона. Парней расспрашивали о деятельности кампании и отпустили без составления протоколов. Также правозащитникам известно о подобном случае, который произошел с юношами в Слониме.





Чиновники фактически проигнорировали петицию против закона "Об отсрочках", которая собрала 10 тысяч подписей. Однако равнодушие чиновников не остановило неравнодушных граждан. Они начали активно координироваться через интернет и вместе планировать ряд активностей, чтобы все же добиться того, чтобы их мнение было услышано.





Согласно новому закону отсрочка от армии для получения образования будет предоставляться только один раз. В Минобороны нововведения объяснили нехваткой призывников и отметили, что новые правила позволят каждый год набирать на 4,5 тысячи солдат больше, чем раньше.



