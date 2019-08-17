Названа примерная стоимость Гренландии для Трампа

Об этом РИА Новости сообщил профессор РЭУ им Г.В. Плеханова Константин Ордов.





Он рассчитал стоимость Гренландии по "значительно более мелким островам-аналогам", где цена квадратного метра составляет около пяти миллионов долларов. Эксперт пояснил, что сравнение идет с "пустыми эстонскими островами не из теплых морей".





По словам эксперта, сумма в 10 триллионов долларов превышает половину ВВП США. Кроме того, возможная сделка обладает весьма сомнительной экономической эффективность, добавил Ордов.





Его коллега, доцент Александр Тимофеев пояснил, что Гренландия располагает залежами золота, платины, урана, редкоземельных металлов и нефти. В то же время на острове отмечается отрицательный прирост населения.









"Такая численность населения может плохо сказаться на темпах разработки природных залежей", - резюмировал специалист.





16 августа стало известно, что Трамп рассматривает возможность покупки принадлежащей Дании Гренландии. Эта идея, как отмечалось, обсуждалась с его советниками, которые сочли его план "экономически целесообразным".





Датские политики возмутились идеей американского лидера о покупке Гренландии и назвали ее несерьезной.





После Второй Мировой войны президент Гарри Трумэн предлагал Дании за Гренландию 100 миллионов долларов. Также Госдепартамент изучал перспективу покупки острова в 1867 году.



