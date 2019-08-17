Польша предложила способ устрашения России





Об этом сообщает телекомпания Polsat.





По его словам, размещение американских войск в Польше будет сильнее внушать России страх, чем в случае их отправки в Западную Европу. Глава МИД подчеркнул, что фактор присутствия военных США рядом на восточной границе НАТО играет «очень важную, отпугивающую роль».





«Россия дважды подумает, прежде чем прибегнуть к военным средствам, если увидит присутствие международных войск в Польше, тем более американских», — заявил Чапутович.





Он также выразил надежду, что в ходе визита президента США Дональда Трампа в Варшаву, который пройдет с 31 августа до 2 сентября, планы по перемещению американских солдат в Восточную Европу будут конкретизированы.









Ранее в августе замглавы МИД Польши Марчин Пшидач забеспокоился из-за сближения некоторых стран Европейского союза с Россией. «Похоже, что некоторые европейские лидеры не осознают, что их деятельность воспринимается как попытка разморозить отношения, и если это так, то их политика вводит в заблуждение», — заявил политик.