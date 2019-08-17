Когда и как закончится в Беларуси эпоха первого президента?

Видимо, это рекорд: экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев обвиняется уже по десяти делам и может схлопотать пожизненное. За судьбой этого бывшего постсоветского лидера, отмашку на преследование которого дал его преемник, надо думать, напряженно следят Александр Лукашенко и Владимир Путин.





Обоим уже подошел срок думать если не о вечном, то о транзите власти. Для авторитарных лидеров это всегда мучительная проблема. Во-первых, с иглы безраздельной власти трудно соскочить. Во-вторых, а кому можно доверять в выстроенной тобой же системе византийского коварства, подковерной борьбы?





И сюжет с Атамбаевым усугубляет эти мрачные размышления. Ведь тот наверняка рассчитывал, что за Сооронбаем Жээнбековым, которого продвигал на пост президента после себя, будет как за каменной стеной. И вот на́ тебе – такое коварство!

Фото: Alexei Nikolsky / Russian Presidential Press and Information Office / TASS / Forum

Туманные намеки

У Путина больше вариантов. Вдобавок он уже имеет опыт типа «уйти, но остаться»: на четыре года менялся креслами с Дмитрием Медведевым.





Последний год активно муссировалась версия, что Путин намерен продлить нахождение у власти, возглавив объединенное государство России и Беларуси. Но Лукашенко хитро завел переговоры об «углубленной интеграции» в вязкое болото, и теперь, судя по некоторым симптомам, в Москве сконцентрировались на решении проблемы-2024 через переделку российской конституции.





Это не означает, что Кремль отстанет с «углубленной интеграцией», потому что ему важно в принципе надежно и надолго привязать к себе Беларусь, кто бы ей ни правил в перспективе. А если повезет – то и аккуратно инкорпорировать при удобном стечении обстоятельств.





Но Лукашенко, вероятно, получит относительную передышку, запас времени, который позволит провести анонсированную конституционную реформу. В начале марта он туманно дал понять, что хотел бы передать часть своих царских полномочий другим ветвям власти.





Впрочем, намеками на грядущие политические преобразования бессменный президент Беларуси кормит публику не первый год. Однако это может быть именно игра на публику, особенно западную, которая ждет эволюции бывшей «последней диктатуры Европы».

И хочется и колется

Во всяком случае, до сих пор Лукашенко перестраивал политическую систему только в одном направлении – для укрепления и продления своей власти. И на этот наркотик человек, правящий Беларусью уже четверть века, похоже, подсел капитально.









К тому же он отличается обостренным недоверием, подозрительностью. Какое-то время назад обозреватели предполагали, что глава государства станет готовить к публичной политической карьере старшего сына Виктора, продвинув в губернаторы или вице-премьеры. Но этого не произошло, Виктор остается в тени, нераскрученной фигурой.





Давно, еще в 2007 году, у Лукашенко вырвалось, что «ни первый, ни второй, но, может быть, третий сын только будет президентом».





Однако младшему, Николаю, 31 августа будет только 15. А президентом в Беларуси можно стать с 35. Конечно, можно и снизить планку, но лишний раз дразнить народ такими фокусами, наверное, не очень хочется.





Злые языки говорят, что в прошлом году Лукашенко готовился объявить референдум об удлинении президентского срока с пяти до семи лет, да тут грянула армянская революция, так что пришлось, мол, от греха подальше срочно переписывать текст ежегодного послания…

Кремль будет выжидать момент

Свое окружение Лукашенко перетряхивает в сталинской манере: чтобы не засиживались на постах, не чересчур обрастали связями, чтобы не было питательной почвы для кланов и заговоров.





Но все равно чужая душа – потемки. Весной страну поставила на уши весть об аресте Андрея Втюрина, который много лет возглавлял Службу безопасности главы государства, в буквальном смысле был близок к телу. Говорят, пестовал того же Колю…









Молва тут же разнесла версии, что Втюрин якобы тайно служил Москве и даже готовил заговор силовиков. В итоге президент был вынужден лично уверять публику, что речь идет о банальной коррупции.





Так или иначе, но эта история, надо думать, не сделала Лукашенко более доверчивым к окружению.





И ряд аналитиков склоняется к прогнозу, что на прижизненный транзит власти первый президент Беларуси так и не решится. Особенно глядя на горькую участь Атамбаева и некоторых других бывших президентов постсоветских стран.





Пока Лукашенко, вероятно, просто гонит прочь мысли о чертовом транзите (придумали же циничное словечко, когда речь идет о святом!). Вождь бодр, держит себя в тонусе косьбой и хоккеем. Наверняка он лелеет надежду править еще долго, пересидеть Путина.





Для Беларуси это означает, что стагнация с переходом в деградацию продолжится еще бог весть сколько. Вдобавок страна без нормального механизма передачи власти может оказаться особенно уязвимой именно в момент «после Лукашенко». Для Кремля было бы глупо не заготовить на такой случай сценарий, как аккуратно прибрать к рукам лакомый «стратегический плацдарм».







