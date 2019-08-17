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Президент Индонезии предложил парламенту перенести столицу на остров Калимантан

Президент Индонезии Джоко Видода обратился к парламенту страны за официальным разрешением о переносе столицы из Джакарты на остров Калимантан, сообщает The Jakarta Post.

Он заявил, что такая мера будет способствовать равномерному развитию всех регионов архипелага.

Предложения перенести столицу из Джакарты звучали еще в конце апреля этого года. Так власти страны решили бороться с перенаселениям острова Ява, где находится нынешняя столица и проживают 260 миллионов человек (57% от всего населения страны). 

Планируется, что новая столица будет правительственным центром, куда переедут представительства всех ветвей власти, международные организации и посольства, а Джакарта останется торговым и финансовым центром, где будет размещаться Банк Индонезии и другие финансовые организации. Где именно на Калимантане расположится новая столица, пока не называется.
reform.by
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