Он заявил, что такая мера будет способствовать равномерному развитию всех регионов архипелага.





Предложения перенести столицу из Джакарты звучали еще в конце апреля этого года. Так власти страны решили бороться с перенаселениям острова Ява, где находится нынешняя столица и проживают 260 миллионов человек (57% от всего населения страны).





Планируется, что новая столица будет правительственным центром, куда переедут представительства всех ветвей власти, международные организации и посольства, а Джакарта останется торговым и финансовым центром, где будет размещаться Банк Индонезии и другие финансовые организации. Где именно на Калимантане расположится новая столица, пока не называется.



