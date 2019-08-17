Суд на боевиком «ДНР» из Витебска. «Меня завербовало КГБ»

Подсудимый Дмитрий Новиков, уроженец Витебска, ранее судимый в Беларуси. Фото belsat.eu

У подсудимого жена и 10-ти летний ребенок

Дружковка небольшой городок в 70-ти километрах от оккупированного Донецка. В Городском суде Дружковки подсудимый , уроженец Витебска, ранее судимый в Беларуси. На родине осталась жена, и ребенок 10-ти лет. Новикову грозит срок до 15 лет лишения свободы, пишет belsat.eu





Когда выбирали меру пресечения Новиков признал вину, кроме того, адвокат Александр Горелов уверяет, его подзащитный сам явился в СБУ и сотрудничал со следствием. Официальное сообщение прокуратуры гласит: «задержан 10 августа 2018 года на территории Украины. Прибыл на территорию страны для продолжения противоправной деятельности, где и был задержан». Позже СБУ выложило видео допроса в сеть, воевал беларус на Донбассе в составе боевиков ДНР два года.

«Дал подписку, как секретный сотрудник КГБ»

Находясь в СИЗО Новиков имел доступ к средствам связи, и еще там дал интервью журналисту «Белсата». Его действительно задержали в Харьковской области, при пересечении границы с Российской Федерацией, это подтверждает официальное сообщение прокуратуры. Как рассказал Новиков журналисту Белсата на войну он «поехал в 2014-ом, вернулся на родину в 2016, где был завербован КГБ».









Со слов самого Новикова, он «дал подписку как секретный сотрудник, но реально работать на КГБ не хотел и уехал в Россию». Новикова достали и там, и шантажом вынудили выполнить задание на неоккупированной территории Украины. Якобы забрать сумку с неким грузом, заехав с территории России и отвезти сумку в Беларусь. Со слов подсудимого, «в Белгороде он встретился с сотрудником КГБ и отправился в Харьков», а на пропускном пункте «Гоптовка» его арестовали. Дмитрий Новиков утверждает, что именно «власти Беларуси содействовали его аресту».

«Новиков говорит не всю правду»

Сам адвокат в частной беседе с журналистом «Белсата» так и назвал дело «мутным, которое безусловно будет иметь продолжение, учитывая, что ни в России, ни тем более в Беларуси моего подсудимого не ждут, боюсь даже мне подопечный не говорит всю правду. Возвращаться в Беларусь он не хочет». – сказал Александр Горелов журналисту.





По ходатайству прокурора задержание Дмитрия Новикова продлили еще на 60 дней. А по требованию самого подсудимого слушание д а перенесено на месяц. На суде Новиков потребовал провести онлайн трансляцию, которую украинское судопроизводство обязано выполнить. Суд постановил обеспечить онлайн трансляцию и следующее слушание пройдет уже 16 сентября 2019 года. Журналисты Белсата следят за ходом дела.











