Дагестанцы отреагировали на слова Кадырова митингом и гневными комментариями. Русская служба Би-би-си поговорила с общественником, который съездил к главе Чечни и обсудил с ним роль Шамиля и отношения между кавказскими народами.





Спор между Кадыровым и дагестанцами разгорелся 7 августа. В этот день глава Чечни дал интервью чеченскому информационному агентству: речь шла о событиях 20-летней давности, когда вооруженные формирования вторглись в Дагестан.





В конце интервью Кадыров упомянул имама Шамиля - уроженца дагестанского села Гимры, который в XIX веке вел войну против России на протяжении 25 лет. По словам Кадырова, 19 из них он воевал в Чечне и способствовал уничтожению больше половины чеченцев.









"Приведший чеченский народ к жесточайшей трагедии человек сам дал клятву верности России в обмен на титул дворянина", - говорит Кадыров. "Что это, если не террор против Чечни и чеченского народа, осознанный или нет? Или двойные стандарты зародились еще в XIX веке?", - задается вопросом глава Чечни.





На эти слова отреагировали журналисты, общественные и религиозные деятели. В Махачкале на следующий день прошла акция протеста, в которой участвовало около 100 человек. Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост в своем "Инстаграме", где написал, что ему стыдно, потому что он знает, насколько он далек от того, чтобы быть похожим на имама Шамиля.

Общественный деятель и телеведущий Максим Шевченко записал видео, в котором подверг критике слова Кадырова и сказал, что "Рамзан дал заднего" после слов о Шамиле". Позже Шевченко выложил еще одно видео, в котором рассказал, что ему позвонил спикер чеченского парламента Магомед Даудов. "Это, конечно же, слова резкие и обидные для любого кавказца и любого мужчины и я, конечно же, готов взять их обратно", - сказал он.

"Напиши свой номер"

Позже Рамзан Кадыров в своем "Инстаграме" провел эфир и обратился к тем, кто подверг критике его слова, назвав их шнурками и шайтанами, которых остановит только пуля. "Пошли вы знаете куда? Подальше. Назначьте время и место и посмотрим, кто есть кто", - говорит Кадыров.





Чеченский лидер обвинил комментаторов в том, что они удаляют аккаунты, когда он пишет им: "Напиши свой номер". "Я нескольких привез, встают на колени и говорят: "Рамзан, ты наш герой, такого как ты, на Кавказе нет". В том же эфире Кадыров повторил, что Чечне от имама Шамиля пользы не было.





"Если вы называете Шамиля Басаева, который вторгся в Дагестан, террористом, то как мы должны называть того, кто вторгся к нам в республику и 19 лет воевал?" - спрашивает Кадыров.





Кадыров позвал дагестанцев приехать в Грозный и провести митинг там. На призыв отреагировал сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа Руслан Курбанов. Он сказал, что готов приехать в Грозный.





Уже на следующий день Курбанов съездил в Чечню и записал интервью с руководителем региона. Отрывок видео Курбанов выложил на своем канале в YouTube. Кадыров говорит Курбанову, что не отказывается от своих слов, а его обращение было адресовано не к дагестанцам, а к "кнопочным героям", которые оскорбляют его, его народ и его отца.





В разговоре с Би-би-си Руслан Курбанов рассказал, что вопросы не были согласованы, что интервью началось спонтанно и продолжалось четыре с половиной часа. По словам общественника, он поехал поговорить с Кадыровым, так как политическая верхушка Дагестана разгромлена после массовых антикоррупционных задержаний в республике.









"Высказать консолидированную позицию Дагестана по имаму Шамилю некому. У нас не национальная элита во власти, которая выросли на примере собственных исторических героев, это все пришлые люди - Васильев, Здунов, Иванов. Они не могут за имама Шамиля ответить, спросить, обсудить", - говорит Курбанов.

Герой или предатель?

Диалог с главой Чечни Руслан Курбанов описывает как напряженный. Общественник объясняет, почему Кадыров именно сейчас решил заговорить об Имаме Шамиле: "Кадыров заявляет, что каждый год наблюдает за тем, как в Дагестане празднуют ежегодно разгром боевиков, которые вторглись в республику с территории Чечни. Его возмущает, что вторгшихся боевиков называют чеченскими террористами".





Рамзан Кадыров в разговоре с Курбановым описал события августа 1999 года так: изначально вторглись в Дагестан дагестанские боевики, которые впоследствии запросили поддержки у Шамиля Басаева. Их федеральные силы вытеснили в Чечню, и уже там продолжилась активная фаза боевых действий.





"Он говорит, если бы боевики были полностью побеждены в Дагестане, то с кем тогда мы воевали в Чечне?" - по словам Курбанова, глава Чечни ставит вопрос корректности формулировок по отношению к событиям, предшествовавшим второй чеченской войне (началась в 1999 году).

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Имам Шамиль более 20 лет возглавлял борьбу северокавказских горцев против России

Кроме этого, рассказывает общественник, Кадыров задается вопросом, почему имам Шамиль, который принял условия почетного плена со стороны царской власти, считается героем, а самого Кадырова и его отца в сетях называют предателями.





Параллельмежду Кадыровым-старшим и имамом Шамилем также провел чеченский блогер Тумсо Абдурахманов.





Он говорит, что слова Рамзана вызывают у него удивление, так как его отец сделал почти то же самое. "Почему почти? Потому что в отличие от имама Шамиля твой отец не сдался, он перешел на сторону России", - говорит Абдурахманов. Блогер использует архив видеосъемок, на которых Кадыров-старший называет христиан собаками Аллаха и призывает жителей Дагестана и всей России сказать правду как она есть.





Полная версия интервью Руслана Курбанова с Рамзаном Кадыровым будет опубликована в интернете 18 августа.