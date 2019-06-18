Марзалюка требуют привлечь к ответственности за открытие перил

Поводом стало открытие перил на спуске в парке в районе улицы 30 лет Победы. Оно произошло в начале мая.





Игорь Марзалюк (слева) во время торжественного открытия перил / СТВ









Хамратов обратил внимание, что во время мероприятия отсутствовали сотрудники милиции, скорой помощи и МЧС. Активист подчёркивает: "В соответствии с законом "О массовых мероприятиях", все эти службы должны были там присутствовать — это обязательное условие". Он попросил милицию провести проверку в отношении Игоря Марзалюка и завести административное дело за нарушение законодательства о массовых мероприятиях.





Участковый инспектор Артём Чиж ответил Хамратову, что допросил Марзалюка. Депутат заявил, что перила были поставлены по просьбе местных жителей. А торжественное открытие конструкции, которое показывали даже по телевидению, он назвал "встречей с избирателями".









Ленинский РОВД Могилёва отказался начинать процесс в отношении Марзалюка — за отсутствием состава правонарушения.





Однако Хамратов считает ответ милиционеров формальным, так как в нём нет конкретных формулировок и отсылок к страницам закона. "Массовые мероприятия не отменяются как таковые, если ты депутат. Я собираюсь обжаловать постановление милиции в суде за необоснованность", — заявляет активист.