Аналитик Егор Лебедок поинтересовался возможными изменениями Конституции у Конституционного суда. Ответ пришел 18 июня.





Егор Лебедок сформулировал 9 вопросов, на которые надеялся получить ответ. Но получил только отписку.





«В Конституционном суде Республики Беларусь по поручению президента РБ подготавливаются предложения по возможным корректировкам Конституции РБ, - ответил начальник секретариата Конституционного суда В.Селедевский. – Предложения по изменению Конституции Вы можете направить в Конституционный суд».









Впервые о планах поменять Конституцию Лукашенко заявил в конце 2016 года перед депутатами обеих палат парламента.





1 марта 2019 года во время «Большого разговора с президентом» Лукашенко обрисовал свое видение изменений:





"Ограничить полномочия президента. Нам придется усиливать другие ветви власти — исполнительную, законодательную. Может, после серьезного анализа нужно будет что-то предпринять по избирательной системе: вводить пропорциональную систему или остановиться на мажоритарной".





Во время послания народу и парламенту Лукашенко повторил тезис о необходимости "корректировки" Основного закона, и, в частности, о том, что не хотел бы оставлять своему преемнику Конституцию с такими сильными президентскими полномочиями.





А последний раз, на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных стран, Лукашенко не исключил принятие новой Конституции.