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Изменения в Конституцию – тайна за семью печатями. Даже для Конституционного суда?

Изменения в Конституцию все еще являются тайной для носителя суверенитета в Республике Беларусь - народа.

Аналитик Егор Лебедок поинтересовался возможными изменениями Конституции у Конституционного суда. Ответ пришел 18 июня.

Егор Лебедок сформулировал 9 вопросов, на которые надеялся получить ответ. Но получил только отписку. 

«В Конституционном суде Республики Беларусь по поручению президента РБ подготавливаются предложения по возможным корректировкам Конституции РБ, - ответил начальник секретариата Конституционного суда В.Селедевский. – Предложения по изменению Конституции Вы можете направить в Конституционный суд».


Впервые о планах поменять Конституцию Лукашенко заявил в конце 2016 года перед депутатами обеих палат парламента. 

1 марта 2019 года во время «Большого разговора с президентом» Лукашенко обрисовал свое видение изменений:

"Ограничить полномочия президента. Нам придется усиливать другие ветви власти — исполнительную, законодательную. Может, после серьезного анализа нужно будет что-то предпринять по избирательной системе: вводить пропорциональную систему или остановиться на мажоритарной".

Во время послания народу и парламенту Лукашенко повторил тезис о необходимости "корректировки" Основного закона, и, в частности, о том, что не хотел бы оставлять своему преемнику Конституцию с такими сильными президентскими полномочиями.

А последний раз, на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных стран, Лукашенко не исключил принятие новой Конституции.

«Белорусский партизан»


21:41 18/06/2019
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