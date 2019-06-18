Фото soligorsk.gov.by





Санкция по данной статье составляет от трех до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.





Преступление имело место в период работы подозреваемого в предыдущей должности, сообщает СК. Ведется расследование.





Олег Поскробко был назначен председателем Солигорского райисполкома в 2017 году. До этого он с 2015 года работал первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси при министре Александре Терехове, а перед тем возглавлял администрации Центрального и Фрунзенского районов беларусской столицы в 2009-14 годах. С 2002 по 2009 годы работал в организациях ЖКХ Минска. Начинал трудовую карьеру на стеклозаводе «Неман».