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Медведев едет в Минск обсудить с Румасом вопросы интеграции

И посетить открытие Европейских игр.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит Минск 21 июня. Глава правительства обсудит со своим белорусским коллегой вопросы интеграции, а также посетит церемонию открытия Европейских игр, сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Дмитрий Медведев и Сергей Румас обсудят актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве. Главы правительств рассмотрят также перспективы наращивания интеграции в рамках Союзного государства», — цитирует ТАСС пресс-службу правительства.

Дмитрий Медведев также посетит церемонию открытия Европейских игр, добавляет пресс-служба.

Напомним, ранее сообщалось, что во время встречи на полях саммита ШОС в Бишкеке Владимир Путин и Александр Лукашенко затронули тему проведения в Минске II Европейских игр.

«Александр Лукашенко пригласил Владимира Путина посетить II Европейские игры», — сообщала пресс-служба белорусского президента.

21:06 18/06/2019
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