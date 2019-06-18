К забастовке в Гатово присоединились инженеры
Протест работников завода продолжается уже два дня.
Cо вчерашнего дня на заводе «Проммеханика» в Гатово цеха остановились. Люди прекратили работу, требуя выплаты зарплаты. С марта они получают деньги частями.
Сотрудник администрации завода «Проммеханика» рассказал «Радыё Свабода» о ситуации на заводе:
«Действительно, бастуют рабочие. C них все началось, но сейчас бастуют и другие сотрудники, в том числе - из числа инженеров, так как их задержки с выплатой зарплат так же касаются».
По его словам, за последние две недели из 100 работников завода уволились около 20%, в том числе и часть ИТР.
На прошлой неделе в Мингорисполком с предприятия отправляли письмо о проблемах с задолженностью перед заводом. Заводу должны многие предприятия Беларуси.
17:38 18/06/2019
Р—Р°РіСЂСѓР·РєР°...