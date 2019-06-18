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К забастовке в Гатово присоединились инженеры

Протест работников завода продолжается уже два дня.

Cо вчерашнего дня на заводе «Проммеханика» в Гатово цеха остановились. Люди прекратили работу, требуя выплаты зарплаты. С марта они получают деньги частями.

Сотрудник администрации завода «Проммеханика» рассказал «Радыё Свабода» о ситуации на заводе:

«Действительно, бастуют рабочие. C них все началось, но сейчас бастуют и другие сотрудники, в том числе - из числа инженеров, так как их задержки с выплатой зарплат так же касаются».


По его словам, за последние две недели из 100 работников завода уволились около 20%, в том числе и часть ИТР.

На прошлой неделе в Мингорисполком с предприятия отправляли письмо о проблемах с задолженностью перед заводом. Заводу должны многие предприятия Беларуси.


17:38 18/06/2019
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