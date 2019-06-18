Политзаключенный Михаил Жемчужный, который два последних года отбывает наказание в колонии в Горках, отказывается идти в отряд, за что его неизменно наказывают переводом в изолятор или помещение камерного типа (ПКТ), передает «Радыё Свабода»





Жемчужный, по словам его адвоката, подал уже более 50 жалоб на приговоры в Горецкой исправительной колонии № 9. Все они не были удовлетворены.





17 июня могилевский областной суд оставил без удовлетворения очередную жалобу Михаила Жемчужного на взыскание с Горецкой колонии. Поводом для нее стал очередной перевод Жемчужного в помещение камерного типа на 2 месяца.





Так Жемчужного наказали за отказ подчиняться приказу о переходе в отряд для проживания с другими осужденными (отряд в колонии - это группа заключенных, которая проживает в одном помещении под руководством одного тюремного начальника).





По информации правозащитников, Михаил Жемчужный отбыл в штрафном изоляторе и помещении камерного типа полтора года из двух, которые он находится в колонии в Горках.





Почему Жемчужный не хочет в отряд?





Жемчужный аргументирует неподчинение администрации желанием предупредить угрозу личной безопасности, а также покушения на человеческие честь и достоинство. Он настаивает, что угроза исходит от других осужденных и требует, чтобы в колонии ему нашли безопасное место для отбывания наказания. Его обращения остаются без удовлетворения.





Михаила Жемчужного наказывают штрафным изолятором или отправляют в помещении камерного типа с 2017 года. Тогда у него произошел конфликт с другими осужденными, который привел к тому, что ему начали угрожать физической расправой. Чтобы предупредить конфликт, администрация периодически переводила Жемчужного с одного отряда в другой, однако это не помогло.





Факт конфликта признал Горецкий суд, который счел, однако, что осужденный «переоценивает» значение своих доводов по поводу конфликта.





По словам адвоката Вадима Мушинского, Жемчужный видит выход из ситуации в своей изоляции. Администрация колонии регулярно изолирует его, накладывая взыскания. Такая форма «спасения» осужденного имеет негативные последствия.





Жемчужный в колонии стоит на учете как злостный нарушитель режима. Этот статус не дает ему рассчитывать на условно-досрочное освобождение или амнистию. Как злостный нарушитель он лишен свиданий с родными. За пять лет неволи Жемчужный виделся только с адвокатом.





Вадим Мушинский отмечает: если администрация колонии удовлетворит обращения Жемчужного и поместит его в безопасное место, то этим самым признает факт реальной угрозы ему. По его словам, сам Жемчужный не пойдет в отряд и считает, что ситуация, в которой он оказался, создана искусственно, чтобы усложнить ему жизнь.





На условия отбывания наказания в штрафном изоляторе Жемчужный не жалуется, говорит адвокат.









Кто такой Жемчужный





Михаилу Жемчужному 62 года. Преподавал в Витебском технологическом университете. Руководил исследовательской лабораторией, которая работала над получением водорода для использования в промышленности.





В 2008 году был осужден за «экономические злоупотребления» на 4 года. Приговор обжаловал, но тщетно;





В 2012 году после освобождения занялся правозащитной деятельностью, стал одним основателей правозащитной организации «Платформа Инновэйшн»;





В 2015 году осужден Витебским областным судом: был признан виновным в «подстрекательстве к умышленного выдачи сведений», составляющих служебную тайну, в «незаконном приобретении и сбыте» специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации, и «в даче взятки»;





Был осужден на 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Судебная коллегия уголовных дел Верховного суда назначила ему 6,5 лет лишения свободы.





Дело рассматривали суды в закрытом режиме. Своей вины не признал.





Отбывал наказание в колониях в Новосяд и Ивацевичах. Последние два года находится в Горецкой исправительной колонии № 19;





Правозащитниками признан политзаключенным. Они добиваются, чтобы приговор был отменен и чтобы дело пересмотрели в открытом судебном заседании.





На свободу он должен был выйти в феврале 2021 года.





Правозащитники готовят жалобу в Комитет по правам человека ООН от имени Жемчужного.