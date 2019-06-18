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Памятник «Ленину с котом» в Витебске облили красной краской

Владимир Ульянов «Ленин» и спустя почти столетие после смерти вызывает неприятие и даже ненависть у ряда людей. Около железнодорожной станции Лучёса месяц назад был совершён первый акт вандализма в отношении памятника «вождю мирового пролетариата». Тогда два анархиста сломали памятнику руку, оба были задержаны вскоре. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».


Но через месяц история повторилась — памятник Ленину на этот раз облили красной краской. Игорь Тепляков, председатель садоводческого товарищества, на территории которого находится памятник, написал в редакцию vkurier.by: «Вандалы вновь поиздевались над нашим „Лениным с котом“, облили его красной краской. Смею предположить, что это звенья одной и той же цепи ... Только пока умысел не понятен ...» На этом ресурсе размещена и видеозапись с камеры наблюдения.


Вопрос пребывания памятников Ленину практически во всех беларусских городах неоднократно поднимался в стране. Патриотическая часть общества считает, что первый руководитель СССР совершил много преступлений против беларусского народа, а потому памятники в его честь выглядят издевательством над миллионами жертв коммунистического режима. Правда, многие национальные силы при этом говорят, что лучший способ убрать памятники и улицы в честь советских деятелей, которые причастны к репрессиям и другим преступлениям, не вандализм, а согласие государства на снос и переименование. Однако пока власти всячески игнорируют подобные просьбы.

В Орше несколько лет назад на памятнике Ленину накануне 7 ноября появлялись наклейки с достаточно резким выражением: «Умер Ленин, умрёт и совок». В других беларусских городах к памятнику ему нередко приносили венки из колючей проволоки и листовки о преступлениях коммунистов.

Источник: orsha.eu
15:23 18/06/2019
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