



В 2017-м подходящего для Николая Валуева стола в Овальном зале белорусского парламента не нашлось, и ему поставили отдельный стул.





В нынешнем году российский депутат по уже сложившейся традиции опять сидел на отдельном стуле, который для него поставили перед трибунами.





Сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России прошла в понедельник в Минске, в ней приняли участие представители Постоянного комитета СГ, министерств и ведомств обеих стран, а также постоянные наблюдатели при Парламентском собрании.





Парламентарии обсуждали ход реализации приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы.