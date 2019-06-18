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Фотофакт: Валуеву в белорусском парламенте опять достался отдельный стул

Известный российский экс-боксер-тяжеловес, как и в позапрошлом году, принял участие в работе союзного парламента в Минске.


В 2017-м подходящего для Николая Валуева стола в Овальном зале белорусского парламента не нашлось, и ему поставили отдельный стул.

В нынешнем году российский депутат по уже сложившейся традиции опять сидел на отдельном стуле, который для него поставили перед трибунами.

Сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России прошла в понедельник в Минске, в ней приняли участие представители Постоянного комитета СГ, министерств и ведомств обеих стран, а также постоянные наблюдатели при Парламентском собрании.

Парламентарии обсуждали ход реализации приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы.

Sputnik
14:34 18/06/2019
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