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Палата представителей рассмотрит закон об амнистии

Палата представителей рассмотрит закон об амнистии. Соответствующий проект документа поступил в парламент, сообщила в своем телеграм-канале депутат Анна Канопацкая.


Нынешняя амнистия станет 14-й в истории независимой Беларуси. Она будет приурочена к 75-летию освобождения страны. Как обычно, по амнистии чаще выходят на свободу несовершеннолетние, беременные женщины, осужденные за легкие преступления.

Ранее сообщалось, что в проекте закона среди прочего заложено послабление для заключенных по "наркотической" статье 328 — тех, кого осудили по ч.1, 2, 3. Им могут уменьшить срок наказания на год, а несовершеннолетним — на 2 года.

Некоторые фигуранты "дела медиков" также могут выйти на свободу.


Никакого послабления не предусмотрели для осужденных за коррупционные преступления, а также для "пьяных водителей". Как обычно, под амнистию не попадают матери, убившие новорожденного ребенка, виновные в сексуальных преступлениях, организаторы притонов и сутенеры, а также лица, признанные виновными в насилии в отношении должностных лиц.

Еврорадио
14:15 18/06/2019
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