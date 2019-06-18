Премию имени Василя Быкова в этом году вручать не будут





По его словам, назрела потребность в переформатировании премии.





«Уже когда мы отмечали 10-летие премии имени Василя Быкова «За свободу мысли», понимали, что она требует обновления и переформатирования, — говорит Милинкевич. — Награда не должно быть настолько тесно связана со мной или Движением «За свободу», премия должна стать поистине народной, ведь Быков — это не только выдающийся писатель, он один из духовных лидеров нации, его частичка живет в каждом белорусе».





По словам Милинкевича, в этом году ему не удалось реализовать задуманный план переформатирования.





«В следующем году не только бывшие лауреаты, а и каждый житель страны сможет повлиять на выбор номинантов, а позже проголосовать за победителя, — сказал он. — Поэтому для определения лауреата широко будем использовать социальные сети. Подготовка к церемонии вручения премии будет сопровождаться кампанией популяризации произведений и жизненных принципов Быкова».









В реализации проекта будут задействованы различные общественные инициативы и организации, в том числе движение «За свободу». В состав рабочей группы, которая утвердит концепцию обновленной премии Василя Быкова, войдут Светлана Алексиевич, Владимир Орлов, Лявон Вольский, Дмитрий Дашкевич, Юрий Зиссер, Светлана Калинкина, Глеб Лободенко и другие.





Одновременно будет идти работа по обеспечению стабильности финансирования премии, планируется диверсификация ее источников.



