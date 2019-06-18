Премию имени Василя Быкова в этом году вручать не будут
22 июня на родине Василя Быкова в деревне Бычки Ушачского района Витебской области пройдет ежегодное мероприятие памяти писателя. Но награждения быковской премией «За свободу мысли» не будет. Об этом Радио «Свабода» сообщил основатель премии Александр Милинкевич.
По его словам, назрела потребность в переформатировании премии.
«Уже когда мы отмечали 10-летие премии имени Василя Быкова «За свободу мысли», понимали, что она требует обновления и переформатирования, — говорит Милинкевич. — Награда не должно быть настолько тесно связана со мной или Движением «За свободу», премия должна стать поистине народной, ведь Быков — это не только выдающийся писатель, он один из духовных лидеров нации, его частичка живет в каждом белорусе».
По словам Милинкевича, в этом году ему не удалось реализовать задуманный план переформатирования.
«В следующем году не только бывшие лауреаты, а и каждый житель страны сможет повлиять на выбор номинантов, а позже проголосовать за победителя, — сказал он. — Поэтому для определения лауреата широко будем использовать социальные сети. Подготовка к церемонии вручения премии будет сопровождаться кампанией популяризации произведений и жизненных принципов Быкова».
В реализации проекта будут задействованы различные общественные инициативы и организации, в том числе движение «За свободу». В состав рабочей группы, которая утвердит концепцию обновленной премии Василя Быкова, войдут Светлана Алексиевич, Владимир Орлов, Лявон Вольский, Дмитрий Дашкевич, Юрий Зиссер, Светлана Калинкина, Глеб Лободенко и другие.
Одновременно будет идти работа по обеспечению стабильности финансирования премии, планируется диверсификация ее источников.
12:04 18/06/2019
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