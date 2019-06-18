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Россия угрожает ответить на размещение войск США в Польше

Россия может усилить свои войска на западных границах в ответ на размещение дополнительного контингента США в Польше. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.

По словам сенатора, размещение сил НАТО в Польше не будет способствовать безопасности страны, а, наоборот, сделает ее мишенью для удара в ответ, сообщает РИА «Новости».

В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев добавил, что Москва не замедлит ответить должным образом, «если это потребуется».

А депутат Государственной думы Юрий Швыткин отметил, что «Польше следует понимать, что в случае нанесения удара в ответ она становится одним из главных объектов, по которым он будет нанесен».

Как подчеркнул глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, российские военные проанализируют риски и выработают меры реагирования на усиление НАТО в Польше.


МГ/ИР belsat.eu
10:14 18/06/2019
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