Россия угрожает ответить на размещение войск США в Польше

По словам сенатора, размещение сил НАТО в Польше не будет способствовать безопасности страны, а, наоборот, сделает ее мишенью для удара в ответ, сообщает РИА «Новости»





В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев добавил, что Москва не замедлит ответить должным образом, «если это потребуется».





А депутат Государственной думы Юрий Швыткин отметил, что «Польше следует понимать, что в случае нанесения удара в ответ она становится одним из главных объектов, по которым он будет нанесен».





Как подчеркнул глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, российские военные проанализируют риски и выработают меры реагирования на усиление НАТО в Польше.



