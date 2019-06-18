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Беларусь открывает посольство в Колумбии

Правительство Беларуси постановило открыть дипломатическое представительство страны в Республике Колумбия. Документ опубликован сегодня на сайте Национального правого интернет-портала.

Посольство будет открыто в 2019 году.

Минфину поручено производить финансирование расходов на открытие и содержание посольства Беларуси в Колумбии в пределах средств, предусмотренных Министерству иностранных дел в республиканском бюджете на открытие и содержание дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь за рубежом.

Сейчас функции посла в Колумбии по совместительству выполняет посол Беларуси в Эквадоре Игорь Полуян.

В ноябре 2018 года во время визита замминистра иностранных дел Евгения Шестакова в Колумбию страны подписали соглашение о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным (официальным) паспортам.

12 февраля президент Беларуси одобрил проект Соглашения между правительством Беларуси и правительством Колумбии о взаимной отмене виз для краткосрочного пребывания. МИД Беларуси уполномочен на проведение переговоров по проекту.

Reform.by
09:48 18/06/2019
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