Беларусь открывает посольство в Колумбии

Посольство будет открыто в 2019 году.





Минфину поручено производить финансирование расходов на открытие и содержание посольства Беларуси в Колумбии в пределах средств, предусмотренных Министерству иностранных дел в республиканском бюджете на открытие и содержание дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь за рубежом.





Сейчас функции посла в Колумбии по совместительству выполняет посол Беларуси в Эквадоре Игорь Полуян.





В ноябре 2018 года во время визита замминистра иностранных дел Евгения Шестакова в Колумбию страны подписали соглашение о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным (официальным) паспортам.





12 февраля президент Беларуси одобрил проект Соглашения между правительством Беларуси и правительством Колумбии о взаимной отмене виз для краткосрочного пребывания. МИД Беларуси уполномочен на проведение переговоров по проекту.



