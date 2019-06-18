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Стала известна причина смерти экс-президент Египта Мурси

Экс-президент Египта Мухаммед Мурси скончался от сердечного приступа, сообщило во вторник государственное телевидение Египта ссылаясь на собственные источники.


68-летний Мурси был отстранен от власти военными в 2013 году. Он скончался 17 июня, во время судебного заседания по делу о шпионаже.

Согласно обнародованным генпрокуратурой данным, Мурси упал в клетке во время перерыва между заседаниями в зале суда и потерял сознание.

За несколько минут до того, как ему стало плохо,  бывший президент выступил перед судьей с пятиминутной речью. Заключенный был доставлен в больницу, где медики констатировали смерть. Следом насильственной смерти при внешнем осмотре не было обнаружено.


На фоне волны народного недовольства, обусловленного правлением движения "Братья-мусульмане" (запрещено в Египте), в июле 2013 года армия отстранила от власти президента Мурси. Сторонники Мурси проводили массовые акции протеста с требованием вернуть его на пост главы государства. Сотни египтян погибли во время беспорядков и столкновений, которые последовали за протестами.

Против Мурси было возбуждено пять уголовных дел. Среди них – обвинения в столкновениях у президентского дворца, в шпионаже в пользу Катара и ХАМАС, в побеге  из тюрьмы во время массовых беспорядков 2011 года и в оскорблении судей.


Sputnik
08:23 18/06/2019
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