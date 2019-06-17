Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Европейские игры в Минске Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

Класковский: Бабич будет помогать Кремлю додавливать белорусского партнера

Политический обозреватель Александр Класковский – о новом назначении экс-посла России.

Бывший посол России в Беларуси Михаил Бабич занял пост заместителя министра экономического развития РФ, получив тем самым возможность снова заняться вопросами белорусско-российских отношений.

Чем чревато это назначение для белорусских властей, в экспресс-комментарии «Салідарнасці» рассказал политический обозреватель Александр Класковский. 

— Стоит отметить, что Михаилу Бабичу нашли достаточно солидное место после его скандального отзыва из Минска. И это симптом того, что в Москве не считают его миссию проваленной. Это значит, что в принципе Бабич действовал в духе генеральной линии Кремля, — отметил собеседник и добавил, что эта линия будет продолжаться.


По мнению Александра Класковского, на новой должности у бывшего посла появляется возможность влиять на ход российско-белорусских переговоров по так называемой углубленной интеграции:

— Бабич, поскольку он очень рьяно изучал белорусскую ситуацию и, возможно, нащупал какие-то слабые места в позиции белорусского руководства, я думаю, на новом посту продолжит делать то же самое. Способствовать углубленой интеграции или, проще говоря, дожимать белорусского партнера.

По словам эксперта, у Бабича это неплохо получается. Достаточно вспомнить сведения о том, что именно Бабич усердствовал на ниве пресечения поставок санкционки из Беларуси. И тем самым сильно ударил по интересам определенных отечественных игроков на этом поле.

21:27 17/06/2019
Поделиться
Последние известия



Р—Р°РіСЂСѓР·РєР°...


Блоги
Артем Агафонов
Идеология "Гражданского согласия"
Андрэй Дзмітрыеў
Как Беларуси строить диалог с Россией
Анатолий Лебедько
#Пранас
Игорь Масловский
Завод АКБ должен быть закрыт!
Игорь Драко
Владимир Макей, специалист по придаткам


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё