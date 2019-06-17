Объединённая гражданская партия просит финансовой помощи
Оппозиционная Объединённая гражданская партия заявила о крупных финансовых проблемах.
Соответствующий пост появился в аккаунте организации в Фейсбуке.
"Обращаемся к друзьям:
На счету 0.
0 руб. 0 копеек.
Надо платить за офисы, за телефон-интернет, за электричество...
Репост! Репост! Репост!
Хотя бы репост, если нет пары рублей внести на счёт... "
Ранее о финансовых проблемах сообщала другая оппозиционная организация — Партия БНФ, передает "Еврорадио".
21:23 17/06/2019
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