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Экс-президент Египта Мурси скончался в зале суда. Он находился под арестом с 2013 года

О смерти Мурси со ссылкой на государственное телевидение Египта сообщает агентство Reuters. Оно указывает, что экс-президент скончался во время судебного заседания.

Фото: Reuters

Издание Masrawy со ссылкой на телеканал Extra News также сообщает, что Мурси умер в здании суда.

Как сообщило издание Al Shorouq, это произошло во время заседания суда по делу о шпионаже, где экс-глава государства проходил главным обвиняемым.

Во время заседания суда Мурси было дано слово, после которого был объявлен перерыв. В этот момент экс-президент упал в обморок и умер, не приходя в сознание.

Мурси, входивший в руководство организации «Братья мусульмане», был одним из основных противников президента Хосни Мубарака. После массовых беспорядков в Египте, ставших частью так называемой арабской весны и отставки главы государства, в стране прошли президентские выборы, которые выиграл Мурси. Он заручился поддержкой 51% граждан.

В 2013 году Мурси был свергнут в результате военного переворота и заключен в тюрьму. Ему были предъявлены обвинения в побеге из тюрьмы вместе с другими активистами «Братьев-мусульман» в 2011 году, убийстве протестующих в декабре 2012 года, шпионаже в пользу палестинской группировки «Хамас». Мурси был признан виновным и приговорен в общей сложности к 20 годам тюремного заключения.


Еще в 2014 году адвокаты Мурси подавали в суд медицинские документы, подтверждающие, что их подзащитный страдает эпилепсией. В свое время он перенес операцию на мозге, что спровоцировало в дальнейшем периодически повторяющиеся острые приступы. При таком диагнозе, утверждали юристы, экс-президент не может находиться в изоляции в одиночной тюремной камере и настаивали на его переводе под домашний арест.

В октябре 2018 года сын экс-президента Абдулла заявил, что в тюрьме здоровье его отца сильно ухудшилось. Мурси, несмотря на это, оставили в тюрьме. Кроме этого, его продолжили возить на заседания суда.

Источник: РБК / ТАСС
20:22 17/06/2019
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