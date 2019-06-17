За кем будут наблюдать? «Право выбора» организует тотальное наблюдение на 18 округах
Кампания независимого наблюдения за выборами «Право выбора» планирует взять под тотальный контроль 18 избирательных округов на парламентских выборах, которые, по предварительным заявлениям, могут пройти 7 ноября.
Фото: pvby.org
По 2 наблюдателя на каждый участок
Юрист кампании «Права выбора» Ольга Ковалькова рассказала «Белорусскому партизану», как планируется организовать тотальное наблюдение.
- Каждая политическая структура, которая входит в кампанию «Право выбора», самостоятельно определяла кандидатов, чьи округа окажутся в зоне тотального наблюдения. Естественно, каждая структура определялась с кандидатами самостоятельно.
-Тотальное наблюдение – что это означает?
- Это означает наблюдение и во время досрочного голосования, и непосредственно в день выборов. Не исключено, что появится ряд округов, в которых мы организуем дополнительное, не тотальное, наблюдение. Окончательное решение опять-таки зависит от политических структур, от желания самих кандидатов вести наблюдение: должна быть личность, вокруг которой соберутся люди и проведут наблюдение.
- Каким человеческим ресурсом сегодня располагает кампания?
- Ресурс кампании – ресурс всех политических структур, которые входят в «Право выбора». Задача всех политических структур и кандидатов – найти человеческий ресурс и мобилизовать его. Деятельность кампании до начала выборов направлена на то, чтобы укрепить существующий ресурс: от кампании к кампании люди разочаровываются – тяжело наблюдать, как с каждым разом фальсификации только усиливаются.
Наблюдатели должны закрыть все участки каждого избирательного округа. Я планирую баллотироваться по округу №103 в Минске, на нем 34 избирательных участка – нужны 70 наблюдателей. В каждом округе количество участков разное: у кого-то 40, у кого-то – 37. По нашим планам, наблюдение на каждом участке должны вести не менее 2 наблюдателей.
Как партии определяли своих кандидатов?
Председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов планирует баллотироваться по Коласовскому избирательному округу №106 в Минске.
- Первый заместитель председателя партии Алексей Сигаев пойдет по Старовиленскому округу №105, зампредседателя Анна Канюс пойдет по округу №3 в Бресте, возможно, в округе члена президиума Игоря Масловского в Бресте тоже будет вестись тотальное наблюдение, - рассказал Игорь Борисов.
Как партии определяли округа, в которых будет вестись тотальное наблюдение?
- Руководители областных организаций подавали списки, уточняли, кто пойдет на выборы. В результате (на сегодняшний момент) партия имеет 65 претендентов в депутаты, - подчеркнул лидер партии.
Справка. Кампания «Право Выбора» объединяет восемь политических и гражданских структур: Белорусский Народный Фронт (Партия БНФ), оргкомитет Белорусской Христианской Демократии (БХД), Белорусскую социал-демократическую партию (Грамаду), ППОО «Движение «За свободу», Объединённую гражданскую партию (ОГП), Белорусскую партию «Зелёные», оргкомитет Партии Свободы и Прогресса (ПСП), профсоюз Радиоэлектронной промышленности (РЭП).
«Белорусский партизан»
17:24 17/06/2019
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