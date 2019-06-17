По 2 наблюдателя на каждый участок

Юрист кампании «Права выбора» Ольга Ковалькова рассказала «Белорусскому партизану», как планируется организовать тотальное наблюдение.





- Каждая политическая структура, которая входит в кампанию «Право выбора», самостоятельно определяла кандидатов, чьи округа окажутся в зоне тотального наблюдения. Естественно, каждая структура определялась с кандидатами самостоятельно.





-Тотальное наблюдение – что это означает?





- Это означает наблюдение и во время досрочного голосования, и непосредственно в день выборов. Не исключено, что появится ряд округов, в которых мы организуем дополнительное, не тотальное, наблюдение. Окончательное решение опять-таки зависит от политических структур, от желания самих кандидатов вести наблюдение: должна быть личность, вокруг которой соберутся люди и проведут наблюдение.





- Каким человеческим ресурсом сегодня располагает кампания?





- Ресурс кампании – ресурс всех политических структур, которые входят в «Право выбора». Задача всех политических структур и кандидатов – найти человеческий ресурс и мобилизовать его. Деятельность кампании до начала выборов направлена на то, чтобы укрепить существующий ресурс: от кампании к кампании люди разочаровываются – тяжело наблюдать, как с каждым разом фальсификации только усиливаются.





Наблюдатели должны закрыть все участки каждого избирательного округа. Я планирую баллотироваться по округу №103 в Минске, на нем 34 избирательных участка – нужны 70 наблюдателей. В каждом округе количество участков разное: у кого-то 40, у кого-то – 37. По нашим планам, наблюдение на каждом участке должны вести не менее 2 наблюдателей.









Как партии определяли своих кандидатов?

Председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов планирует баллотироваться по Коласовскому избирательному округу №106 в Минске.





- Первый заместитель председателя партии Алексей Сигаев пойдет по Старовиленскому округу №105, зампредседателя Анна Канюс пойдет по округу №3 в Бресте, возможно, в округе члена президиума Игоря Масловского в Бресте тоже будет вестись тотальное наблюдение, - рассказал Игорь Борисов.





Как партии определяли округа, в которых будет вестись тотальное наблюдение?





- Руководители областных организаций подавали списки, уточняли, кто пойдет на выборы. В результате (на сегодняшний момент) партия имеет 65 претендентов в депутаты, - подчеркнул лидер партии.





Справка. Кампания «Право Выбора» объединяет восемь политических и гражданских структур: Белорусский Народный Фронт (Партия БНФ), оргкомитет Белорусской Христианской Демократии (БХД), Белорусскую социал-демократическую партию (Грамаду), ППОО «Движение «За свободу», Объединённую гражданскую партию (ОГП), Белорусскую партию «Зелёные», оргкомитет Партии Свободы и Прогресса (ПСП), профсоюз Радиоэлектронной промышленности (РЭП).



