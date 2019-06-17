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Золотая ручка и яркое платье Эйсмонт. Чем удивила делегация Лукашенко на саммитте ШОС

Самое интересное из того, что не рассказали белорусам об участии руководителя страны в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

Золотая ручка и яркое платье Эйсмонт. Чем удивила делегация Лукашенко на саммитте ШОС
Фото: president.gov.by

Лукашенко на вторых ролях

Телеканал ОНТ рассказал о выступлении руководителя Беларуси на саммите, не жалея громких эпитетов: 

«Выступление Александра Лукашенко, по сути, задало тренд дискуссии – современные угрозы являются общими для всех стран, а нынешняя система безопасности в мире «трещит по швам». 500 репортеров со всего мира, вчера, конечно, ждали громких заголовков, понимая, что, скорее всего, честно о проблемах Шанхайской организации сотрудничества будет говорить в первую очередь Александр Лукашенко. Ожидания оправдались с лихвой, раз в пресс-центре даже были аплодисменты в адрес белорусского лидера».

На самом деле выступление Александра Лукашенко было одним из самых малозаметных эпизодов саммита. Прежде всего нужно понимать, что Беларусь не член ШОС, а всего лишь участник со статусом наблюдателя. Лидеры 8 стран-членов организации (в том числе Си Цзиньпин и Владимир Путин) провели главные переговоры за закрытыми дверями – и Лукашенко туда допустить не могли.

Фото: РИА Новости

Руководителю Беларуси позволили выступить только на расширенном заседании, где присутствовали главы еще нескольких стран. 

Фото: dunyanews.tv


Лукашенко подарил Си Цзиньпину золотую ручку


Пресс-служба Лукашенко сообщила, что руководителю Китая глава Беларуси сделал несколько подарков. Но «забыла» упомянуть о самом главном из них.

«Мой личный подарок – золотая ручка. В единственном экземпляре, с белорусским орнаментом», – протянул презент Лукашенко. 


Судя по видео, Си Цзиньпин был обескуражен, но все же через паузу взял неожиданный подарок.

Эйсмонт привлекла к себе внимание платьем


На саммите ШОС женщины предпочитали не выделяться, придерживаясь делового стиля. Абсолютное большинство из них было в одежде черного и белого цветов. Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт на этом фоне выделялась своим бордовым платьем.

Фото: ctv.by


Шманай о чем-то поговорила с президентом Узбекистана


Попала на некоторое время в объектив телекамеры и сотрудница службы делового протокола Дарья Шманай. На этот раз девушка что-то обсуждала с Шавкатом Мирзиёевым и Александром Лукашенко.


Напомним несколько недель назад руководитель Беларуси предложил Нурсултану Назарбаеву поцеловать свою помощницу.


Лукашенко пожелал премьеру Пакистана поражения Индии


На саммите руководитель Беларуси провел две короткие встречи с лидерами стран, являющимися непримиримыми врагами. Во время встречи с премьером Пакистана Имраном Ханом Лукашенко внезапно пожелал «победы над главным соперником вашим».

Что он имел в виду? Имран Хан в прошлом был профессиональным игроком в крике, а в воскресенье был запланирован важный матч между сборными Пакистана и Индии. Но пожелание Лукашенко не помогло – Пакистан проиграл.

За скобками осталось пожелание Лукашенко премьеру Индии.


В некоторых странах встреч с Лукашенко не заметили

Телеканал «Беларусь 1» рассказал, что на саммите у Лукашенко «состоялось рекордное количество двусторонних встреч». А именно 8 – с лидерами Китая, России, Узбекистана, Таджикистана, Пакистана, Индии, Афганистана и Кыргызстана.

Но важно понимать, какого качества это были переговоры. Например, беседа с Путиным состоялась прямо в зале заседаний и была краткой.

Фото: kremlin.ru

А в некоторых странах встречи их лидеров с Лукашенко вообще не удостоилась упоминания. На данный момент не сообщили о них пресс-службы премьер-министров Индии и Пакистана, президентов Узбекистана и Таджикистана.

Источник: Анатолий Власик, UDF.BY
15:45 17/06/2019
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