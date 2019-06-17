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ПАСЕ осудила смертную казнь в Беларуси и призвала ввести мораторий

Парламентская ассамблея отреагировала на приведение в исполнение очередного смертного приговора.

Парламентская ассамблея Совета Европы осудила смертную казнь в Беларуси. В четверг был приведен в исполнение приговор осужденному за убийство троих человек Александру Жильникову.

Титус Корлатеан, докладчик ПАСЕ по отмене смертной казни, осудил исполнение очередного смертного приговора в нашей стране. Он выразил глубокое сожаление в связи с этим. Он призвал отказаться от исполнения приговора Вячеславу Сухарко, который был осужден вместе с Жильниковым, если это еще не было сделано.


«Беларусь еще раз показала, что она не полностью отвечает базовым Европейским стандартам. Смертная казнь продолжает препятствовать развитию и углублению отношений с Советом Европы», — говорится в заявлении. Докладчик еще раз призвал беларусские власти ввести мораторий на исполнение смертных приговоров как первый шаг к отмене такого наказания.

Ранее с осуждением очередной смертной казни в Беларуси выступили представители ЕС и генсека Совета Европы.


Источник: reform.by
15:27 17/06/2019
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